Las mejores recetas de panellets caseros para celebrar el Día de Todos los Santos
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La última semana de octubre está siempre marcada por una celebración que de alguna manera, se ha visto muy influenciada por la tradición americana. El 31 de octubre se celebra Halloween así que serán muchos los que ese día no dudarán en disfrazarse, y como no, los niños querrán hacer truco o trato. Pero en España este es el día para celebrar la Castañada, una fiesta que es de lo más tradicional en Cataluña, también en Aragón, la Comunidad Valenciana y en Islas Baleares, y en la que además de comer castañas asadas, se cocinan los populares panellets.
Una masa a partir de mazapán que suele cubrirse de piñones, aunque también los podemos encontrar por ejemplo de coco, de café y hasta de chocolate. De este modo, muchas panaderías y pastelerías seguro que se llenan de panellets estos días y no sólo para el 31 de octubre, sino también para el 1 de noviembre que como sabemos, es festivo en toda España. Pero si no quieres comprarlos, o prefieres celebrar de forma especial, puedes intentar hacerlos en casa dado que la base de la receta es bastante sencilla y permite además que creemos la versión que más nos apetezca, así que si quieres intentarlo, aquí tienes las mejores recetas de panellets caseros para celebrar el Día de Todos los Santos.
Las mejores recetas de panellets caseros para celebrar el Día de Todos los Santos
Los panellets son unas pequeñas bolitas de mazapán que se rebozan con distintos ingredientes y se hornean unos minutos, hasta que quedan doradas por fuera y tiernas por dentro. En muchas casas, especialmente las de Cataluña, no faltan durante la última semana de Octubre y especialmente la noche del 31 y durante todo el Día de Todos los Santos. Para hacerlos, te explicamos ahora la receta base de los panellets más tradicionales y a partir de esta podemos hacer otras versiones.
Ingredientes (para unos 30 panellets):
Preparación:
- Aplasta la patata o el boniato hasta obtener un puré sin grumos y déjalo enfriar del todo. Si suelta agua, sécalo unos minutos en una sartén.
- Mezcla la almendra, el azúcar y el puré. Añade el huevo y la ralladura.
- Amasa con las manos hasta que no se pegue a los dedos. Si queda blanda, déjala media hora en la nevera.
- Forma bolitas del tamaño de una nuez, pásalas por clara de huevo batida y rebózalas.
Hornea a 200 °C, con calor arriba y abajo, de 8 a 10 minutos.
Panellets de piñones
Son los más clásicos a partir de la receta base que te acabamos de explicar. Para hacerlos, tienes que rebozar la bolita en piñones, presionas un poco para que se agarren y horneas hasta que se tuesten. Son también los más caros debido a lo que cuestan los piñones, así que muchos los hacen sólo para una parte de la bandeja y de panellets y para la otra elaboran otras versiones como estas que ahora te contamos.
Panellets de coco
Añade 50 g de coco rallado a la masa y rebózalos también en coco. Salen muy jugosos y gustan mucho a los niños. El coco se quema pronto, por lo que conviene taparlos con papel de aluminio los últimos minutos si se oscurecen demasiado.
Panellets de chocolate
Incorpora a la masa dos cucharadas de cacao puro en polvo. Puedes rebozarlos en virutas de chocolate o en almendra picada y poner una almendra entera en el centro. Tienen un punto amargo que equilibra el dulzor.
Panellets de café
Disuelve una cucharada de café soluble en una cucharadita de agua caliente y mézclala con la masa. Decóralos con un grano de café de chocolate o con almendra laminada. Van muy bien después de comer.
Panellets de limón y naranja
Añade a la masa la ralladura fina de un limón o una naranja, sin llegar a la parte blanca, que amarga. Rebózalos en almendra laminada. Serán los más ligeros de la bandeja.
Panellets de membrillo
Aplana una bolita en la palma de la mano, coloca en el centro un cubito de dulce de membrillo y vuelve a cerrarla. Rebózala en almendra laminada y hornea como el resto.
Consejos para que los panellets te salgan perfectos
Todas las recetas explicadas son fáciles de hacer a partir de la base clásica de los panellets pero puede que te encuentres con algunos problemas que por otro lado, son fáciles de resolver:
- Si la masa queda húmeda, añade un poco más de almendra molida. Si se desmenuza, unas gotas de agua o de clara.
- Es importante que vigiles el horno, ya que se hacen muy rápido y se resecan con un minuto de más. Es mejor sacarlos algo claros.
- Si no tienes mucho tiempo, puedes dejar la masa hecha de un día para otro en la nevera y hornearlos justo antes de servir.
- Y por último, una vez fríos, guárdalos en una tupper o caja hermética. Aguantan tiernos tres o cuatro días.