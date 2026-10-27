La última semana de octubre está siempre marcada por una celebración que de alguna manera, se ha visto muy influenciada por la tradición americana. El 31 de octubre se celebra Halloween así que serán muchos los que ese día no dudarán en disfrazarse, y como no, los niños querrán hacer truco o trato. Pero en España este es el día para celebrar la Castañada, una fiesta que es de lo más tradicional en Cataluña, también en Aragón, la Comunidad Valenciana y en Islas Baleares, y en la que además de comer castañas asadas, se cocinan los populares panellets.

Una masa a partir de mazapán que suele cubrirse de piñones, aunque también los podemos encontrar por ejemplo de coco, de café y hasta de chocolate. De este modo, muchas panaderías y pastelerías seguro que se llenan de panellets estos días y no sólo para el 31 de octubre, sino también para el 1 de noviembre que como sabemos, es festivo en toda España. Pero si no quieres comprarlos, o prefieres celebrar de forma especial, puedes intentar hacerlos en casa dado que la base de la receta es bastante sencilla y permite además que creemos la versión que más nos apetezca, así que si quieres intentarlo, aquí tienes las mejores recetas de panellets caseros para celebrar el Día de Todos los Santos.

Las mejores recetas de panellets caseros para celebrar el Día de Todos los Santos

Los panellets son unas pequeñas bolitas de mazapán que se rebozan con distintos ingredientes y se hornean unos minutos, hasta que quedan doradas por fuera y tiernas por dentro. En muchas casas, especialmente las de Cataluña, no faltan durante la última semana de Octubre y especialmente la noche del 31 y durante todo el Día de Todos los Santos. Para hacerlos, te explicamos ahora la receta base de los panellets más tradicionales y a partir de esta podemos hacer otras versiones.

Ingredientes (para unos 30 panellets):

250 g de almendra molida fina

250 g de azúcar

125 g de patata o boniato cocido y pelado

1 huevo

Ralladura de limón (opcional)