Panellets de fresa: receta fácil y original para sorprender

Llega la época de castañas, brasas y frío en la calle, el momento en que las bandejas de los obradores se llenan de bolitas de mazapán rebozadas en piñones. Aunque la tradición manda ceñirse al clásico de almendra, atreverse a introducir notas afrutadas rompe la monotonía del obrador casero. Cambiar los sabores de siempre por un toque rojo y alegre transforma por completo el bocado clásico de la Castañada.

Trabajar el mazapán con matices de fruta requiere cierta maña para no aportar un exceso de humedad que arruine la textura compacta característica del dulce.

Si te apetece ampliar el repertorio otoñal con otras propuestas igual de reconfortantes, puedes revisar estas excelentes recetas para el Día de Todos los Santos que nunca fallan en la sobremesa. Y si disfrutas experimentando con matices dulces y aromáticos, tal vez te encante preparar unos originales panellets de café para los más cafeteros, o bien deleitar a los invitados con una casera tarta de mermelada de fresa si buscas un postre untuoso.

Ingredientes

300 g de almendra molida fina tipo Marcona

220 g de azúcar glas o blanco muy fino

30 g de pasta de fresa natural o puré de fresa deshidratado en polvo

1 huevo entero (y una yema extra para dar brillo al final)

Azúcar glas extra para el rebozado exterior

Cómo hacer panellets de fresa paso a paso

Mezcla en un cuenco hondo la almendra molida con el azúcar glas, integrando ambos ingredientes secos con las manos para eliminar cualquier grumo persistente. Añade la pasta de fresa o el polvo deshidratado junto con el huevo entero previamente batido, trabajando con una espátula hasta que la mezcla comience a unirse. Amasa con energía sobre la mesa limpia durante un par de minutos hasta que notes una textura homogénea, flexible y de un color rosado muy apetecible. Forma una bola compacta con la masa, envuélvela en film de cocina y déjala reposar en la nevera durante al menos cuatro horas para que los azúcares cristalicen y los aromas se potencien. Saca la masa del frío y corta porciones iguales de unos 18 o 20 gramos, boleándolas con las palmas de las manos hasta conseguir pequeñas esferas perfectas. Pasa cada bolita ligeramente por el azúcar glas para que queden bien blanquitas por fuera, creando un contraste visual precioso con el interior rosado. Coloca las piezas en una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado, dales un toque rápido de calor fuerte a 210 °C durante apenas 5 u 8 minutos para que se doren por fuera sin perder su ternura interior.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo del mazapán aromatizado con frutas es el exceso de líquido libre. Utiliza siempre concentrados en polvo o pastas densas en lugar de fruta fresca triturada, ya que el agua extra desharía la estructura de la almendra.

Vigila de cerca el tiempo de horneado; al llevar azúcar glas por fuera, se queman con facilidad si te descuidas un solo minuto frente al horno caliente.

Variantes de la receta

Si prefieres prescindir del azúcar glas exterior, puedes rebozar las bolitas en trocitos muy picados de almendra cruda o incluso en bolitas de azúcar de colores para darles un aire más divertido si hay niños en casa. Otra alternativa deliciosa consiste en añadir unas gotitas de esencia de vainilla a la masa base.

Con qué acompañar panellets de fresa

Son ideales con una copita de un buen vino dulce o semidulce, un batido de caramelo para los más pequeños. También combinan estupendamente con un café con leche templado a media tarde.

Cómo conservar panellets de fresa

Guárdalos en una lata metálica o un recipiente de cierre hermético una vez que se hayan enfriado por completo. Así se mantendrán tiernos y aromáticos durante cuatro o cinco días sin resecarse.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos de elaboración más el reposo en frío

Porciones: 20 unidades aproximadamente

Tipo de cocina: Repostería tradicional adaptada / Catalana

Tipo de comida: Postre / Dulce de festividad

Información nutricional: 210 kcal por unidad (aproximadamente 4200 kcal en total para toda la receta)