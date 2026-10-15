Pan plano de queso cottage: la receta rica en proteínas que se prepara sin harina

El queso cottage ha pasado de habitar ese rincón olvidado de las baldas del supermercado, reservado durante décadas a las dietas más severas y aburrida, a convertirse en el recurso fetiche de cualquiera que intente comer bien sin complicarse la vida. Esos grumos blancos nadando en un suero espeso echan para atrás a más de uno. Sin embargo, la magia de la cocina ocurre cuando dejamos de mirar el ingrediente como un producto terminado y empezamos a tratarlo como una materia prima. Si pasamos este queso por la batidora y le sumamos un par de huevos, la química de las proteínas obra un pequeño milagro. Durante el horneado, las proteínas del suero lácteo y las de la clara coagulan en una estructura flexible, maleable y sorprendentemente dorada.

Esta elaboración se ha vuelto un salvavidas en el menú semanal de quien busca recortar harinas refinadas o reducir el pico de glucosa que provocan los panes industriales.

Ingredientes:

200 g de queso cottage

2 huevos grandes (talla L)

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de orégano seco, albahaca o hierbas provenzales

Una pizca generosa de sal marina fina

Pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer pan plano de queso cottage paso a paso

Precalentar el horno. Ponemos en marcha el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Prepara una bandeja amplia y fórrala con un pliego de papel vegetal de buena calidad. Triturar la mezcla. Echa en el vaso de la batidora o procesador el queso cottage, los dos huevos, el ajo, la sal, la pimienta y las hierbas. Dale máxima potencia durante un minuto seguido. Necesitamos que los grumos desaparezcan por completo hasta obtener una crema fina, fluida y sin rastro de textura granulada. Extender en la bandeja. Vuelca el contenido en el centro del papel de horno. Con una espátula de silicona o el dorso de una cuchara sopera, ve distribuyendo la crema hacia los lados formando un rectángulo o un óvalo grande. Busca un grosor uniforme de unos 3 milímetros. Mete la bandeja a media altura y cocina durante unos 25-30 minutos. El tiempo exacto varía según la potencia de cada electrodoméstico. La pista definitiva para saber que está listo es el color: debe lucir un dorado homogéneo por la superficie y las puntas deben empezar a despegarse solas del papel .Enfriar y desmoldar. Saca la bandeja del horno y ten paciencia. Deja reposar el pan sin tocarlo durante al menos 10 minutos.

Trucos para que salga perfecto

El exceso de agua es el enemigo silencioso de esta receta. Si al abrir el tarrina de queso cottage ves que flota mucho suero transparente, conviene volcarlo un par de minutos sobre un colador de malla fina antes de meterlo a la batidora. Si la masa entra al horno demasiado diluida, el vapor atrapará el centro, tardará una eternidad en hacerse y quedará con una textura húmeda poco agradable.

Variantes de la receta

Estilo focaccia: Si buscas algo para picar a pellizcos, reparte unos tomates cherry cortados por la mitad, unas aceitunas negras picadas y unas hojas de romero sobre la crema justo antes de meterla al horno. Toque sabroso de queso curado: Incorpora una cucharada de queso parmesano o manchego curado rallado junto a los huevos antes de batir. Aportará un punto de salazón y umami riquísimo.

Con qué acompañar el pan plano de queso cottage

La base tiene un perfil suave, lácteo y ligeramente especiado que funciona a la perfección como soporte para casi cualquier cosa que tengas en el frigorífico.• Opción fresca: Láminas de pavo pechuga, lonchas de aguacate, tomate de huerta y canónigos.

Cómo conservar este pan plano

En caso de que prepares la receta con antelación o hagas doble cantidad para organizar las comidas de la semana, guarda las láminas dentro de un tupper hermético en la nevera. Coloca un trozo de papel de cocina o vegetal entre cada lámina para evitar que se peguen con la humedad del frío. Se conservan perfectamente hasta cuatro días.

Información nutricional

Calorías por porción: ~160 kcalProteínas: 16 g (32 g en el total de la masa)Grasas: 9 g (18 g en total)

Hidratos de carbono: 2,5 g (5 g totales, procedentes del azúcar natural presente en la leche)

Ficha de la receta

Tiempo de preparación: 10 minutos de preparación 25 minutos de horno

Porciones 2 porciones generosas

Tipo de cocina Saludable / Fitness / Sin glutenTipo de comidaCena rápida / Almuerzo / Snack proteico