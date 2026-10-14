Bagels de queso cottage: la receta proteica fácil que sólo necesita unos pocos ingredientes

Buscar opciones de panadería casera que no exijan horas de levado ni complicados amasados se ha convertido en el pasatiempo favorito de quienes disponen de poco tiempo pero se niegan a renunciar a una buena textura. Si pensabas que los bagels exigían hervir la masa en agua con bicarbonato y esperar pacientemente a que la levadura hiciera su magia, este atajo va a cambiar tus desayunos por completo. Utilizando una base de queso cottage y harina, conseguimos piezas esponjosas, doradas por fuera y con un aporte proteico que ya quisieran los bollos tradicionales de cafetería.

Ingredientes

1 taza de queso cottage (bien escurrido si suelta mucho suero)

1 taza y media de harina de repostería o harina de trigo común

2 cucharaditas de levadura química en polvo (tipo Royal)

1/2 cucharadita de sal fina

1 huevo batido (para pincelar la superficie y dorar los bagels)

Opcional para cubrir: semillas de sésamo, amapola, copos de avena o mezcla de especias everything bagel

Cómo hacer bagels de queso cottage paso a paso

Mezclar los ingredientes base: Precalienta el horno a 200 °C y forra una bandeja con papel sulfurizado. En un cuenco amplio, vierte la taza de queso cottage junto con la harina, la levadura química y la sal. Comienza a integrar los ingredientes con ayuda de una espátula o directamente con las manos limpias hasta que la masa empiece a unirse. Amasar brevemente: Pasa la mezcla a una superficie ligeramente enharinada y amasa con suavidad durante un minuto escaso. No busques una textura elástica perfecta como la del pan de masa madre; solo necesitas que los componentes formen una bola compacta y manejable que no se pegue demasiado a los dedos. Formar las piezas: Divide la masa en cuatro porciones iguales. Haz rodar cada trozo sobre la encimera hasta formar cilindros alargados y une los dos extremos para sellar la clásica forma de rosquilla. Si lo prefieres, puedes hacer una bola, aplanarla ligeramente y abrir el agujero central con los dedos. Pincelar y decorar: Coloca los bagels formados sobre la bandeja de horno dejando espacio entre ellos. Pinta la superficie de cada pieza con el huevo batido con ayuda de un pincel de cocina; esto garantizará ese acabado brillante y dorado tan apetecible. Esparce por encima las semillas elegidas. Hornear: Introduce la bandeja en el horno a media altura y hornea durante 20-25 minutos hasta que la superficie adquiera un tono tostado uniforme y desprendan un aroma irresistible. Saca y deja templar sobre una rejilla antes de cortarlos.

Trucos para que salga perfecto

El estado del queso cottage marca la diferencia entre una masa fácil de trabajar y un desastre pegajoso. Si notas que tu queso tiene demasiado líquido, pásalo un par de minutos por un colador fino o presiónalo ligeramente con papel absorbente antes de mezclarlo con la harina.

No te excedas amasando. A diferencia del pan convencional, esta masa química no necesita desarrollar gluten; un exceso de manipulación endurecerá la miga en lugar de dejarla tierna y esponjosa.

Variantes de la receta

Para darle a tu pan un delicioso sabor rústico puedes sustituir un tercio de la harina de uso común con harina de espelta o incluso rallar un poco de queso parmesano y incorporarlo a la masa para obtener ese sabor salado.

Para tener una variante dulce de tu pan puedes omitir la sal y agregar una cucharadita de pasta de vainilla, canela y jarabe de arce a la masa.

Con qué acompañar los bagels de queso cottage

Abiertos por la mitad y ligeramente tostados en la sartén o tostadora, admiten tanto opciones saladas como dulces. Un clásico imbatible consiste en untarlos con queso crema, finas lonchas de salmón ahumado, eneldo fresco y unas gotas de zumo de limón.

Cómo conservar los bagels

Al no llevar conservantes artificiales, estos panecillos están deliciosos el mismo día de su elaboración. Puedes guardarlos en una bolsa hermética o panera a temperatura ambiente durante un par de días. Si quieres alargarlo, congélalos ya cortados en mitades; bastará con darles un golpe de tostadora directamente desde el congelador para recuperar su textura crujiente original.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos (más 25 min de horneado)

Porciones: 4 unidades grandes

Tipo de cocina: Panadería rápida / Saludable

Tipo de comida: Desayuno / Almuerzo ligero

Información nutricional: Aporte energético total aproximado de la receta completa: 880 kcal (unas 220 kcal por bagel individual).