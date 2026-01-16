Judías pintas con costillas: receta casera tradicional

Las judías pintas con costillas son uno de esos guisos que reconfortan desde el primer momento. Basta con olerlas mientras se cocinan para saber que estamos ante un plato de los de siempre, de los que se hacen sin prisas y se disfrutan alrededor de la mesa. Esta receta casera tradicional sigue siendo un imprescindible porque combina sencillez, sabor y ese punto casero que nunca falla. Es perfecta para los días fríos, aunque cuando apetece cuchara, cualquier momento es bueno.

La cocina del producto

El secreto está en respetar los tiempos y elegir buenos ingredientes. Las judías pintas necesitan una cocción lenta para quedar suaves y enteras, mientras que las costillas aportan ese sabor intenso y meloso que hace que el caldo sea irresistible. No es un plato para correr: el fuego suave y el reposo final forman parte de la receta. Antes de empezar, conviene recordar un paso básico: dejar las judías en remojo la noche anterior, algo sencillo que marca la diferencia tanto en textura como en digestión.

El sofrito es otro de los pilares del guiso. Cebolla, ajo, pimiento y tomate se cocinan despacio hasta quedar bien pochados. A continuación se añaden las costillas, que se doran ligeramente para potenciar su sabor. El pimentón, el laurel y una pizca de pimienta negra o comino aportan ese aroma tan característico. Una vez cubierto todo con agua o caldo, solo queda dejar que el guiso hierva suavemente y se vaya ligando poco a poco.

Ideas y variantes

Como ocurre con muchas recetas tradicionales, existen numerosas variantes. Hay quien acompaña las judías con arroz, dando lugar a platos tan completos como las judías pintas con arroz. Otros prefieren versiones más suaves, como el guiso de judías pintas con calabaza, ideal si se busca un resultado más ligero pero igualmente sabroso.

También es posible darles un giro diferente con recetas algo más elaboradas, como las alubias pintas al vino tinto, donde el caldo gana profundidad y matices. Y si sobran judías, siempre se pueden reutilizar en propuestas originales como el hummus de judías pintas con bacon o en unas sabrosas croquetas de judías pintas y queso de cabra.

El secreto del reposo

Volviendo a la receta clásica, un truco infalible es dejar reposar el guiso antes de servirlo. Como muchos platos de cuchara, mejora con el paso de las horas y al día siguiente está incluso más rico. Servido bien caliente y acompañado de pan, se convierte en una comida completa y muy satisfactoria.

Más allá del sabor, este plato tiene algo especial: recuerda a la cocina familiar, a las comidas largas y a ese placer sencillo de comer bien. Por eso, las judías pintas con costillas siguen ocupando un lugar destacado en cualquier cocina.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas (más el remojo previo)

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 2.200 kcal en total (unas 550 kcal por ración)

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal

Un guiso de los de toda la vida, lleno de sabor y perfecto para disfrutar sin prisas, como se ha hecho siempre.