Garbanzos con chorizo al estilo Arguiñano: receta tradicional y sabrosa

Pocos platos reflejan tan bien la cocina de siempre como unos buenos garbanzos con chorizo. Es un guiso sencillo, contundente y lleno de sabor, que nos transporta a esas comidas familiares donde el pan nunca faltaba sobre la mesa. Siguiendo el estilo de Karlos Arguiñano, esta receta apuesta por ingredientes de toda la vida, una cocción pausada y ese toque de cariño que marca la diferencia en la cocina casera.

El secreto está en no tener prisa: los garbanzos necesitan tiempo para absorber el sabor del chorizo, el pimentón y el sofrito. A cambio, el resultado es un plato de cuchara sabroso, reconfortante y muy nutritivo. Perfecto para los días fríos, pero igual de bueno cualquier día en que apetezca comer algo de verdad. Además, se puede preparar con antelación, ya que, como ocurre con muchos guisos, gana sabor de un día para otro.

Ingredientes

400 g de garbanzos secos (o 700 g si ya están cocidos)

150 g de chorizo de buena calidad

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 zanahoria

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

1 tomate maduro o 2 cucharadas de tomate triturado

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Agua o caldo, según se necesite

Modo de preparación paso a paso

Prepara los garbanzos. Si son secos, ponlos en remojo la noche anterior con agua templada y una pizca de sal. Deben estar al menos 12 horas para que se hidraten bien. Si usas garbanzos cocidos, basta con escurrirlos y enjuagarlos con agua fría. Haz el sofrito. Calienta el aceite en una cazuela y sofríe la cebolla y los ajos picados hasta que empiecen a dorarse. Añade la zanahoria cortada y el tomate triturado. Cocina a fuego medio durante unos minutos hasta que la mezcla reduzca y quede espesa. Añade el chorizo. Corta el chorizo en rodajas e incorpóralo al sofrito. Rehoga un par de minutos para que suelte parte de su grasa y perfume el guiso. Este paso es esencial para que los garbanzos tomen el sabor característico del plato. Incorpora los garbanzos. Escúrrelos del agua del remojo y añádelos a la cazuela. Cubre con agua caliente o con caldo y agrega la hoja de laurel. Sazona ligeramente, deja que hierva y luego baja el fuego. Cocina a fuego lento, con la cazuela semitapada, durante una hora y media si los garbanzos son secos. Si son cocidos, bastará con unos 25 minutos para que se impregnen del sabor del chorizo y el sofrito. Añade el pimentón y ajusta la textura. Cuando los garbanzos estén tiernos, espolvorea el pimentón dulce. Remueve con cuidado para que se mezcle sin romper los garbanzos y deja cocer unos minutos más. Si ves que el guiso está muy espeso, puedes añadir un poco más de agua o caldo. Prueba de sal antes de apagar el fuego. Deja reposar y sirve. Retira la hoja de laurel y deja que el guiso repose unos minutos antes de servir. El reposo realza los sabores y la textura. Sirve caliente, con pan para acompañar y, si te gusta, un poco de perejil picado por encima.

Cocinar este plato es un placer y disfrutarlo un homenaje a la cocina casera que nunca pasa de moda.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas (incluye remojo y cocción)

Porciones: 4 a 5 raciones

Información nutricional: alrededor de 1.800 kcal en total (unas 360 kcal por porción)

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal o guiso casero