Sopa de picadillo casera: la receta perfecta para una cena confortante

Un buen plato de sopa de picadillo levanta el ánimo y reconforta con solo tomar un bocado. Se la llama así porque sus ingredientes se pican bien pequeñitos. Es perfecta para servir a los niños. El sabor y aroma de esta sopa es maravilloso, abre el apetito y garantiza un aporte completo de nutrientes necesarios para cuidar la salud de la familia. Dentro de la gastronomía mundial la sopa ocupa un lugar privilegiado; no hay país que no cuente con su receta de sopa. Las hay espesas, ligeras, con verduras, legumbres, carnes, pescados, pastas… O todos a la vez. No solo son deliciosas, forman parte de una alimentación sana y equilibrada pues contienen todos los nutrientes que tiene que tener una comida.

Según la OMS, las sopas cumplen con el objetivo de añadir a la dieta cinco clases de vegetales o frutas. Por eso, es fundamental incluirlas en el menú al menos dos veces por semana. Las sopas frías como el gazpacho o salmorejo son refrescantes en verano, mientras que los caldos y sopas calientes reconfortan en invierno. Esta receta española de sopa de picadillo de pollo y jamón es sencilla de hacer y queda espectacular.

Ingredientes para la sopa de picadillo casera



½ kilo de pollo con carcasa

1 hueso de rodilla de ternera en salazón

100 gr de jamón serrano

2 huevos

2 zanahorias

1 puerro

150 gr de fideos para sopa

Hierbabuena fresca

Preparación de sopa de picadillo:

Colocar el pollo y el hueso en una olla cubiertos de agua. Agregar la zanahoria y el puerro cortados en trozos. Llevar a fuego medio durante una hora aproximadamente. Si se utiliza una olla exprés la cocción se reduce a 20 minutos. Aparte, cocer los huevos durante 10 minutos a partir del hervor. Pasado el tiempo de cocción la carne debe desprenderse de los huesos fácilmente. Colar y reservar el caldo. Picar las verduras, la carne de pollo y ternera finamente. Pelar y cortar los huevos en rodajas o cuartos. Picar el jamón en cuadraditos pequeños. Volver a colocar el caldo en la olla. Incorporar los ingredientes picados, hojas de hierbabuena a gusto y los fideos. Poner el conjunto a punto de sal. Cocinar todo junto a fuego medio hasta que los fideos estén tiernos. Servir la sopa de picadillo bien caliente. Los fideos se pueden reemplazar por 100 gr de arroz.

¡Tomar sopa nunca resulta monótono! La sopa de picadillo es un placer cotidiano que tienes que incorporar a tu menú semanal. Sea verano o invierno siempre viene bien un plato de rica sopa.

Información nutricional: 1280 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo o cena

Variantes para la sopa de picadillo casera

La sopa de picadillo es un plato tradicional que se puede adaptar a diferentes gustos y preferencias. Una variante popular es la sopa de picadillo con verduras, donde se añaden zanahorias, papas y judías verdes, proporcionando un extra de sabor y nutrientes. También se puede incorporar arroz o fideos, lo que le da una textura más sustanciosa. Para los amantes del picante, añadir chiles o un toque de salsa picante puede elevar el sabor del platillo.

Cómo conservar y recalentar la sopa de picadillo

Para conservar la sopa de picadillo, es importante dejarla enfriar a temperatura ambiente antes de guardarla en un recipiente hermético en el refrigerador, donde puede durar hasta cinco días. Si deseas conservarla por más tiempo, es recomendable congelarla en porciones. Para recalentar, simplemente caliéntala a fuego lento en una olla o en el microondas, removiendo ocasionalmente para asegurar una temperatura uniforme.

Información nutricional de la sopa de picadillo casera

La sopa de picadillo es rica en nutrientes, ya que combina carne magra, vegetales y caldo. Dependiendo de los ingredientes, una porción puede ofrecer una buena cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Además, al ser un platillo casero, puedes controlar la cantidad de sal y grasas, lo que lo convierte en una opción saludable. Esta sopa es ideal para reconfortar el cuerpo y mantener una alimentación balanceada.