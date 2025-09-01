Crumbl cookies receta Oreo: galletas gigantes estilo bakery

Si alguna vez has entrado en una bakery americana, seguro que te has quedado mirando esas cookies enormes que parecen imposibles de acabar en una sola sentada. Blanditas por dentro, crujientes por fuera y con tanto chocolate que con solo olerlas ya sonríes. Pues bien, la buena noticia es que puedes prepararlas en casa, y si además les añadimos unas Oreo troceadas, se convierten en un vicio absoluto.

No necesitas ser un experto en repostería, solo tener ganas de encender el horno y pringarte un poco las manos. Vamos paso a paso.

Ingredientes (8 cookies tamaño XL)

150 g de mantequilla blanda

120 g de azúcar blanco

120 g de azúcar moreno

2 huevos medianos

1 cucharadita de esencia de vainilla

280 g de harina de trigo

1 cucharadita de levadura química

½ cucharadita de sal

150 g de pepitas de chocolate

8 galletas Oreo (unos 100 g), partidas en trozos

Cómo hacerlas

Empezamos por la base. En un bol grande mezcla la mantequilla con los dos azúcares hasta conseguir una crema suave. Añade los huevos y la vainilla; verás que la mezcla se vuelve sedosa. Hora de los secos. Tamiza la harina junto con la levadura y la sal. Añádelo poco a poco al bol y remueve hasta que la masa empiece a coger cuerpo. El toque goloso. Aquí entran en juego las pepitas de chocolate y los trozos de Oreo. Mézclalos con cariño, sin triturar demasiado, porque lo que queremos es encontrar tropezones generosos al morder. Formar las bolas. Divide la masa en 8 piezas grandes, casi del tamaño de una pelota de golf. Colócalas en la bandeja con bastante espacio entre ellas: estas galletas se expanden y no queremos que se nos junten. Al horno. Con el horno precalentado a 180 °C, hornea unos 12-14 minutos. Fíjate en los bordes: deben estar dorados, pero el centro seguirá algo blandito. Esa es la clave del estilo bakery. Paciencia. Déjalas enfriar al menos 10 minutos. Es tentador hincarles el diente al instante, pero calientes son frágiles y se pueden romper.

Consejillos extra

Reserva algunas pepitas y trozos de Oreo para poner por encima antes de hornear: quedan más vistosas.

para poner por encima antes de hornear: quedan más vistosas. Si te gustan aún más blandas, saca las galletas un minuto antes. Si prefieres que crujan, dales un par de minutos extra.

Puedes congelar las bolas de masa y hornearlas directamente cuando te apetezca.

Calorías aproximadas

Mantequilla (150 g): 1.080 kcal

Azúcar blanco (120 g): 480 kcal

Azúcar moreno (120 g): 460 kcal

Huevos (2): 140 kcal

Harina (280 g): 940 kcal

Pepitas de chocolate (150 g): 780 kcal

Oreo (100 g): 480 kcal

Total de la receta: 4.360 kcal aprox.

Cada cookie (si haces 8) ronda las 545 kcal.

En resumen

Estas cookies Oreo estilo bakery son un capricho en mayúsculas: enormes, vistosas y con el punto perfecto entre blanditas y crujientes. Prepararlas en casa es casi un ritual divertido, y el resultado hará que tu cocina huela como una pastelería de Nueva York. No son para comer todos los días, pero cuando lo haces… ¡merece la pena cada bocado!