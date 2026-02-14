Las judías verdes son de esas verduras que casi todo el mundo ha visto en su casa desde pequeño. Están en el típico plato de “come sano”, pero bien hechas pueden estar realmente ricas. El problema es que, si te pasas con el tiempo, quedan blandas y tristonas; y si te quedas corto, parecen casi crudas. Por eso merece la pena saber cómo cocer judías verdes paso a paso y pillarles el punto exacto.

Antes de empezar, respira: no tiene ningún misterio. Solo hay que cuidar algunos detalles y no ir con prisas.

Paso 1: Elegir buenas judías y prepararlas

Lo ideal es que compres judías verdes frescas, con un color verde vivo y textura firme. Si al doblarlas crujen ligeramente, buena señal. Si están lacias o con manchas oscuras, mejor déjalas.

En casa, lávalas bajo el grifo para quitar cualquier resto de tierra. Después corta las puntas con un cuchillo. Si tienen hebra lateral y no te gusta encontrarla luego en el plato, retírala tirando suavemente desde la punta. Puedes dejarlas enteras, partirlas por la mitad o hacer trozos más pequeños. Eso ya depende de cómo las vayas a servir.

Paso 2: Cocerlas en olla tradicional (la opción clásica)

Pon una olla grande con abundante agua al fuego. No seas tacaño con el agua: cuanto más espacio tengan, mejor se cocerán. Cuando empiece a hervir de verdad, añade una pizca de sal.

Ahora sí, echa las judías verdes. El tiempo suele estar entre 8 y 12 minutos. Si te gustan un poco firmes, con 8 o 9 minutos puede bastar. Si prefieres que queden más tiernas, déjalas acercarse a los 12.

¿El truco? Probar. Pincha una con un tenedor o muerde un trocito (con cuidado). Debe estar tierna pero mantener cierta consistencia. Nada de textura aguachenta.

Cuando estén en su punto, escúrrelas enseguida. Si quieres que mantengan ese verde brillante tan apetecible, pásalas rápidamente por agua fría para cortar la cocción. Es un gesto pequeño que marca bastante la diferencia.

Paso 3: Al vapor, para los más “healthy”

Si te va más la cocina ligera, el vapor es tu aliado. Necesitas una vaporera o un accesorio que encaje sobre la olla con agua.

Coloca las judías cuando el agua esté hirviendo y tapa. Déjalas entre 10 y 15 minutos. Aquí el tiempo puede variar un poco según el grosor. El resultado suele ser una judía más firme, con sabor algo más concentrado y menos pérdida de nutrientes.

Es una opción ideal si luego las vas a aliñar con un buen aceite de oliva virgen extra, un poco de sal en escamas o incluso unas almendras tostadas por encima.

Paso 4: En olla rápida o a presión

Si vas con el tiempo justo, la olla rápida te salva el día. Eso sí, aquí hay que controlar bien los minutos. Puedes consultar estos Tiempos de cocción en olla a presión para orientarte con distintos alimentos.

En el caso de las judías verdes, normalmente bastan entre 2 y 4 minutos desde que la válvula indica que ya hay presión. No más. Después, libera la presión siguiendo las instrucciones del fabricante y escúrrelas.

Cada alimento tiene su propio ritmo. Por ejemplo, si te animas con legumbres, puedes revisar también los Tiempos de cocción de alubias en olla rápida, porque no es lo mismo una judía verde que una alubia seca.

Ideas para darles un toque especial

Una vez cocidas, no te quedes solo en servirlas tal cual (aunque así ya están bien). Puedes saltearlas en una sartén con ajo laminado y un chorrito de aceite. También combinan genial con jamón en taquitos, con patata cocida o como base de una ensalada templada.

Si te gustan los platos más completos, las verduras encajan muy bien en guisos. Un ejemplo interesante es esta Receta de garbanzos con espinacas en olla de cocción lenta, donde las verduras y las legumbres se mezclan para crear un plato reconfortante y equilibrado.

Las judías verdes también funcionan como guarnición para carnes a la plancha o pescados al horno. Son versátiles, ligeras y no roban protagonismo al plato principal.

Consejos que marcan la diferencia

No las añadas al agua antes de que hierva, porque se cocerán de forma desigual. No te olvides de la sal, pero tampoco te pases.

Evita sobrecocerlas: perderán color, textura y parte de sus nutrientes.

Si las vas a recalentar después, déjalas ligeramente al dente en la primera cocción.

Cocer judías verdes no es complicado, pero sí tiene su punto. Cuando le coges el truco, se convierten en una guarnición rápida, saludable y bastante agradecida.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 8-12 minutos (olla tradicional)

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada por ración:

Calorías: 35 kcal

Proteínas: 2 g

Hidratos de carbono: 7 g

Grasas: 0,2 g

Fibra: 3 g

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Guarnición / Verdura