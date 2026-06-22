Los chefs expertos coinciden: para que una ensalada tenga sabor no hay que echarle sólo aceite y sal, sino que “mejora mucho con encurtidos”

Popularmente, siempre se insiste en que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, y en la cocina esto se acrecienta aún más. Una receta sencilla a veces necesita de unos pequeños detalles para convertirse en un plato realmente bueno. Con la llegada del calor, las ensaladas se convierten en la opción más fácil, rica y saludable para comer este verano, y los expertos lo tienen claro: añadirles encurtidos las eleva a otro nivel.

Con tan sólo cambiar la forma de aliñarla, podemos convertir la ensalada en un plato lleno de sabor. Aunque muchas veces pensamos que el secreto está en escoger buenos ingredientes, utilizar un aceite de calidad o combinar verduras con frutas, los expertos afirman que la clave está en emplear los encurtidos para potenciarla.

¿Cómo usar los encurtidos como aliño?

Tradicionalmente, pensamos que el buen aliño consiste en mezclar sólo aceite y vinagre; sin embargo, hay muchos factores que entran en juego, como el equilibrio entre acidez y dulzor, la intensidad o la textura del aliño, que harán que todos los ingredientes se potencien para conseguir la mezcla perfecta.

De hecho, cada vez son más los cocineros que recurren a pequeños trucos en los aliños de sus ensaladas para darles una vuelta a las mezclas tradicionales. Uno de los que más se repite entre los profesionales de la cocina es añadir un aliño combinado de aceite de oliva, mostaza en grano, encurtidos y unas gotas de salsa de soja.

La receta que utiliza Dani León

El conocido cocinero también emplea los encurtidos como un potenciador para sus vinagretas. Para él, «hacer primero una buena vinagreta es lo más importante de la ensalada». Uno de sus trucos para conseguir un aliño especial consiste en añadir un punto ácido, picante y dulce a la vez. Para lograrlo, el chef incorpora a sus recetas guindillas encurtidas para darle más sabor a la vinagreta.

Esta mezcla hace que la ensalada «gane vida con ese toque picante y potencie al resto de los ingredientes para lograr así una combinación perfecta». Otro novedoso ingrediente es el zumo de lima, que, aunque no es un encurtido, su acidez se asemeja a la de estos. Según explica el propio Dani León en sus redes sociales, «esta combinación consigue un aderezo diferente con un toque que recuerda al sabor del ceviche».

Este tipo de aliños «son vinagretas muy ricas y tienen un puntito especial», afirma el chef. Además, anima a probarlas porque, como asegura, muchas veces no estamos acostumbrados a este tipo de platos, pero una vez lo probemos, no vamos a parar de repetirlo porque es muy agradable.

Añadir fruta para aportar frescura

La ganadora de la sexta edición de MasterChef España, Marta Verona, ofrece una propuesta más actual de las vinagretas, adaptadas a las modas en la cocina más moderna. Su receta incluye mango, eneldo y pepinillos, una combinación que a priori podríamos pensar que no queda bien junta, pero nada más lejos de la realidad.

Para elaborar esta receta, se debe comenzar triturando el mango hasta formar un puré, lo que le aporta dulzor natural sin necesidad de añadir otros endulzantes como azúcar o miel. Tal y como explica Marta, «va a dar este toque dulzón gracias a que la fructosa de la propia fruta es la encargada de restar acidez a la vinagreta».

Su toque especial también está en los encurtidos, en este caso con los pepinillos agridulces que aportan no sólo ese contraste ácido, sino un extra de crujiente, consiguiendo un resultado para chuparse los dedos. Esta mezcla, diferente a lo tradicional, demuestra que una ensalada puede ser un plato digno de la alta cocina.