Qué poner de picar en casa para ver el Mundial: 3 aperitivos fáciles y riquísimos que se preparan en minutos

Ver un partido del Mundial en casa siempre es mejor cuando hay algo rico para picar sobre la mesa. A continuación te proponemos tres aperitivos fáciles de preparar y llenos de sabor, perfectos para compartir mientras disfrutas de cada jugada con tu familia o amigos. Son recetas que se preparan en pocos minutos con ingredientes sencillos y tienen ese punto irresistible que invita a repetir una y otra vez.

Los mejores aperitivos para ver el Mundial

Hay aperitivos que nunca pasan de moda, y las gildas son el mejor ejemplo. Para preparar 12 gildas necesitarás 12 aceitunas verdes sin hueso, preferiblemente de buena calidad, 12 guindillas en vinagre, 6 anchoas en aceite, un buen aceite de oliva virgen extra y 12 palillos.

Empieza escurriendo bien las guindillas y las anchoas. A continuación, corta cada anchoa por la mitad para obtener 12 porciones. Ensarta en cada palillo una aceituna, una guindilla doblada sobre sí misma y media anchoa. Repite el proceso hasta completar todas las gildas. Colócalas en una fuente y, justo antes de servir, riégalas con un generoso chorro de aceite de oliva virgen extra.

Por otro lado, los buñuelos de espinacas y queso parmesano son ideales para servir como picoteo. Para empezar, pica la cebolla en brunoise y los dientes de ajo muy finitos. Sofríelos en una sartén a fuego medio hasta que comiencen a dorarse. En ese momento añade las hojas de espinacas frescas y rehógalas durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que se integren perfectamente con el resto de ingredientes y reduzcan su volumen.

Pasa la mezcla a un bol y agrega la leche, los huevos batidos, el queso parmesano rallado y la harina. Remueve bien hasta obtener una masa cremosa y homogénea, con una textura similar a la de un puré ligero. Mientras tanto, calienta abundante aceite de oliva en un cazo o sartén profunda.

Cuando el aceite esté caliente, incorpora cucharadas de masa y fríelas. A medida que estén listos, colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Después, sírvelos inmediatamente, aún calientes, para disfrutar de toda su textura y sabor.

Cruasanes de pollo, queso y trufa

#hojaldre #salsadetrufa #polloasado #aperitivofacil ♬ This Will Be – audios4you @lacocinadeisacn ~ Cruasanes de pollo, queso y trufa ~ Publi. Vamos con un aperitivo para triunfar. Unos cruasanes de hojaldre con un relleno cremoso y bien sabroso que van a dejar a todos salivando. ¡Guarda la receta y hazlos pronto! 👉 Para los cruasanes (10 unidades): – 2 láminas de hojaldre – 1 huevo – Semillas de sésamo 1️⃣ Estira el hojaldre, córtalo en triángulos grandes y haz un pequeño corte en la base del triángulo. Enrolla desde ahí, estirando un poco hacia afuera, dando forma de cruasán. 2️⃣ Colócalos en una bandeja de horno forrada con papel, píntalos con huevo batido y espolvorea sésamo por encima. 3️⃣ Hornea, horno precalentado a 220° con calor arriba y abajo sin ventilador, unos 15-20 minutos (que queden bien dorados). 👉 Para el relleno: – 100g bacon (troceado) – 150g pollo cocido/asado (molido, troceado o desmigado) – 2 cdas queso crema – 2 cdas cebolla caramelizada – 2 puñados mozzarella rallada – 150g salsa trufa de Ybarra – Aceite 1️⃣ Salteamos el bacon en una sartén con un poco de aceite. 2️⃣ Apartamos y añadimos el queso crema, la cebolla caramelizada y la mozzarella. Mezclamos para que con el calor residual se derrita e integre. 3️⃣ Incorporamos el pollo, la salsa de trufa y mezclamos todo bien. 👉 Y ya sólo quedaría abrir los cruasanes (una vez hayan enfriado) rellenar con un poco de lechuga picada (es opcional pero le va genial), unas cucharadas de relleno de pollo y decorar con unos hilitos de salsa de trufa. ¡Listo! *Colaboración con @Grupo Ybarra (embajadora) #cruasanes

Para preparar los cruasanes necesitarás 2 láminas de hojaldre, 1 huevo y semillas de sésamo. Extiende el hojaldre y córtalo en triángulos grandes. Haz un pequeño corte en la base de cada triángulo y enróllalos desde ahí, estirando ligeramente las puntas hacia fuera para darles la forma característica de cruasán.

Colócalos sobre una bandeja forrada con papel de horno, píntalos con huevo batido y espolvorea un poco de sésamo por encima. Hornéalos con el horno precalentado a 220 °C, con calor arriba y abajo y sin ventilador, durante unos 15-20 minutos o hasta que estén bien dorados.

Mientras se hornean, prepara el relleno. Necesitarás 100 g de tocino troceado, 150 g de pollo cocido o asado desmigado, 2 cucharadas de queso crema, 2 cucharadas de cebolla caramelizada, 2 puñados de mozzarella rallada, 150 g de salsa de trufa y un chorrito de aceite. Saltea el tocino en una sartén con un poco de aceite hasta que esté dorado.

Retira la sartén del fuego y añade el queso crema, la cebolla caramelizada y la mozzarella. Remueve para que el calor residual ayude a fundir el queso y conseguir una mezcla cremosa. Incorpora el pollo y la salsa de trufa y mezcla bien.

Cuando los cruasanes se hayan enfriado, ábrelos por la mitad y añade un poco de lechuga picada si te apetece un toque más fresco. Rellénalos generosamente con la mezcla de pollo y termina con unos hilitos de salsa de trufa por encima.