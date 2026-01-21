Bizcocho de yogur en airfryer: esponjoso, fácil y listo en pocos minutos

Si eres de los que tienen antojo de algo dulce pero no quieren liarse la manta a la cabeza, este bizcocho de yogur en airfryer te va a salvar la vida más de una vez. Es rápido, se hace con ingredientes de andar por casa y queda esponjoso, jugoso y muy top, sin necesidad de horno ni complicaciones raras.

La airfryer es perfecta para este tipo de bizcochos pequeños o medianos: calienta rápido, cocina de forma uniforme y encima ahorras tiempo y energía. Vamos, todo ventajas.

Ingredientes (molde pequeño o mediano)

1 yogur natural (el vaso sirve como medida)

3 huevos tamaño M

2 vasos de azúcar

3 vasos de harina de trigo

1 vaso de aceite (girasol u oliva suave)

1 sobre de levadura química (16 g)

Ralladura de limón o naranja (opcional, pero muy recomendable)

1 pizca de sal

Cómo hacerlo sin estrés

En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clarita y espumosa. Añade el yogur y el aceite, y mezcla bien hasta que quede todo integrado. Incorpora la ralladura y la pizca de sal. Tamiza la harina junto con la levadura y agrégala poco a poco, mezclando con suavidad (no hace falta batir como loco). Engrasa un molde apto para airfryer y vierte la masa. Precalienta la airfryer a 160 °C durante 3 minutos. Cocina el bizcocho 25–30 minutos a 160 °C. Pincha con un palillo: si sale limpio, está listo. Si no, dale 5 minutillos más. Saca el molde, deja templar y desmolda con cuidado.

El resultado es un bizcocho suave, bien subido y nada seco, perfecto para acompañar un café o un vaso de leche.

Ideas para variar y no aburrirte

Una de las mejores cosas de esta receta es que sirve como base para mil versiones. Si te apetece algo más nutritivo, puedes inspirarte en el Bizcocho Avena, ideal para desayunos más completos.

Si eres más de sabores intensos y textura cremosa, el Bizcocho Nata es una opción clásica que nunca falla.

Para los fans del plátano, el Bizcocho Plátano es brutal, especialmente si te gusta el toque de canela. Y si buscas algo más equilibrado, el Bizcocho Yogur Avena mezcla lo mejor de ambos mundos.

¿Quieres una versión más ligera? Entonces échale un ojo al Bizcocho Claras, perfecto si quieres reducir grasas sin renunciar a un buen bizcocho.

Truquitos que marcan la diferencia

Usa un molde que no toque las resistencias de la airfryer.

No abras la cesta antes de los primeros 20 minutos.

Si ves que se dora demasiado rápido por arriba, cúbrelo con papel de aluminio.

Déjalo reposar antes de cortarlo para que no se desmorone.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 25–30 minutos

Porciones: 6–8 raciones

Información nutricional (aprox. total):

Calorías totales: 1.900–2.000 kcal (bizcocho completo)

Tipo de cocina: Casera / tradicional

Tipo de comida: Postre, desayuno o merienda

En resumen: este bizcocho de yogur en airfryer es rápido, fácil y queda tan bien que parece hecho al horno. Ideal para improvisar algo dulce sin complicarte la vida… y sin fregar media cocina.