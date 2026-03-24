Almíbar sin azúcar para torrijas: receta con menos azúcar y más suave

Las torrijas son uno de esos dulces que cuestan resistir. Pero claro, también tienen fama de ser bastante contundentes. Mucho azúcar, fritura, pan… todo suma. Ahora bien, eso no significa que no puedas disfrutarlas de una forma un poco más ligera.

Aquí es donde entra el almíbar sin azúcar. No es exactamente igual que el tradicional, eso está claro. Pero funciona. Y bastante bien.

Si además quieres ir un paso más allá, puedes combinarlo con ideas como estas Torrijas sin azúcar, que son una buena base para una versión más saludable.

¿De verdad se puede hacer almíbar sin azúcar? La clave está en sustituir el azúcar por alternativas que aporten dulzor sin disparar las calorías. Aquí entran en juego edulcorantes como la stevia, el eritritol o incluso mezclas comerciales pensadas para cocinar.

Eso sí, el resultado cambia un poco. El almíbar no queda tan denso ni tan “pegajoso”. Es más ligero, más suave. Pero para muchas personas, eso es justo lo que buscan.

Ingredientes básicos

250 ml de agua

Edulcorante al gusto (equivalente a unos 80-100 g de azúcar)

1 rama de canela

Piel de limón o naranja

Opcional: unas gotas de vainilla

Cómo preparar el almíbar paso a paso

Aquí no hay secretos, pero sí conviene hacerlo con calma.

Pon el agua en un cazo junto con la canela y la piel de cítrico. Llévalo a fuego medio y deja que empiece a calentarse poco a poco. Cuando esté a punto de hervir, añade el edulcorante. Remueve bien hasta que se disuelva. Después, baja el fuego y deja que infusione unos 10-15 minutos. No esperes una textura espesa como la del almíbar tradicional. Este queda más ligero, pero cumple perfectamente su función.

Si quieres otra opción interesante, puedes ver esta Receta de almíbar light para torrijas, que también apuesta por un enfoque más suave.

Cuándo añadirlo a las torrijas

Lo mejor es añadir el almíbar cuando las torrijas están aún templadas. Así absorben mejor el sabor.

Puedes hacerlo de dos formas:

Sumergiéndolas ligeramente.

O echándolo por encima con una cuchara.

Si buscas un resultado más ligero, mejor la segunda opción.

Qué cambia respecto al almíbar tradicional

La diferencia principal está en la textura y el sabor.

Este almíbar es menos denso, menos dulce en intensidad y no deja esa sensación tan pegajosa.

Resulta más suave, menos pesado, y permite disfrutar de las torrijas sin esa sensación de “demasiado” después de comerlas.

Pequeños trucos para mejorarlo

Hay formas de darle más gracia sin añadir azúcar.

Por ejemplo:

Usar piel de naranja en lugar de limón.

Añadir un toque de canela extra.

Incorporar unas gotas de esencia de vainilla.

Son detalles pequeños, pero ayudan a que el sabor gane profundidad.

Y si te interesa seguir por este camino, puedes inspirarte en ideas como Cómo preparar torrijas saludables, donde todo el conjunto está pensado para ser más ligero.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: Para unas 8-10 torrijas

Información nutricional: Aproximadamente 20-40 kcal por ración de almíbar (según el edulcorante)

Tipo de cocina: Española tradicional (versión saludable)

Tipo de comida: Postre

Cambiar el azúcar por un edulcorante no transforma completamente la receta, pero sí la hace más ligera. Más fácil de disfrutar sin remordimientos.