Almejas a la marinera Thermomix: receta fácil y rápida con salsa deliciosa

Las almejas a la marinera en Thermomix son de esas recetas que parecen más complicadas de lo que realmente son. Y no. En cuanto las haces una vez, te das cuenta de que tienen poco misterio. Buen producto, una salsa bien ligada y listo. El resto es dejar que la máquina trabaje.

Eso sí, hay un detalle que marca la diferencia desde el principio: las almejas tienen que ser frescas. Si no, por muy buena que sea la salsa, el resultado se queda a medio camino. Y aquí no hay atajos.

Ingredientes básicos que funcionan

Para unas 3 o 4 personas, puedes usar:

500 g de almejas

2 dientes de ajo

50 ml de aceite de oliva

1 cucharada de harina

100 ml de vino blanco

150 ml de caldo de pescado

Perejil fresco al gusto

Sal (con cuidado)

Opcional, pero bastante habitual: una pizca de guindilla si te gusta ese punto picante suave.

Antes de empezar: limpiar bien las almejas

No lo saltes. Es rápido y evita sorpresas desagradables. Déjalas en agua fría con sal durante al menos 30 minutos. Así sueltan la arena. Luego enjuaga bien y descarta las que estén abiertas y no se cierren al tocarlas. Este paso parece menor, pero cambia todo.

Preparación en Thermomix paso a paso

Empieza picando los ajos. Unos segundos a velocidad 5 y listo. Baja los restos con la espátula, añade el aceite y sofríe durante unos 5 minutos a 120º, velocidad 1. No hace falta dorarlos demasiado, solo que desprendan aroma. Añade la harina y cocina un par de minutos más. Esto va a ayudar a espesar la salsa después. Se forma una base muy parecida a un roux ligero. Ahora incorpora el vino blanco. Déjalo un par de minutos para que evapore el alcohol. Notarás el cambio en el olor, es bastante evidente. Después, añade el caldo de pescado y mezcla unos segundos. Programa unos 5 minutos a 100º, velocidad 2. La salsa empieza a coger cuerpo. En este punto, coloca las almejas en la varoma. Sitúalo en su posición y cocina unos 8-10 minutos a temperatura Varoma, velocidad 2. Verás cómo se van abriendo poco a poco. Si alguna se queda cerrada al final, mejor no consumirla. Cuando estén listas, vierte la salsa sobre las almejas, espolvorea perejil fresco y ya lo tienes.

Qué puedes esperar del resultado

La salsa queda ligera , pero con textura suficiente para envolver bien las almejas. No es espesa tipo crema, ni falta que hace. Aquí lo importante es el equilibrio entre el vino, el caldo y el toque del ajo.

, pero con textura suficiente para envolver bien las almejas. No es espesa tipo crema, ni falta que hace. Aquí lo importante es el equilibrio entre el vino, el caldo y el toque del ajo. El sabor es limpio, muy de mar. Y si el vino es decente, se nota. No hace falta usar uno caro, pero sí uno que beberías sin problema.

Pequeños ajustes que mejoran la receta

El vino blanco es clave . Si usas uno demasiado ácido o de baja calidad, la salsa lo va a reflejar. Un vino joven y suave suele funcionar mejor.

. Si usas uno demasiado ácido o de baja calidad, la salsa lo va a reflejar. Un vino joven y suave suele funcionar mejor. El caldo de pescado también suma . Si es casero, mejor. Si no, uno envasado pero de sabor limpio puede servir. Evita los demasiado salados, porque las almejas ya aportan su punto.

. Si es casero, mejor. Si no, uno envasado pero de sabor limpio puede servir. Evita los demasiado salados, porque las almejas ya aportan su punto. Y el perejil, aunque parezca decorativo, aporta frescor. No lo quites.

Si te gusta una salsa más ligada, puedes triturarla unos segundos antes de añadir las almejas. No es lo más tradicional, pero queda más fina.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: unos 25-30 minutos (incluyendo limpieza previa)

Porciones: 3-4 raciones

Información nutricional (aproximada total): entre 350 y 450 kcal en total

Tipo de cocina: española tradicional, especialmente gallega

Tipo de comida: entrante o tapa