Alitas teriyaki: receta jugosa con el auténtico sabor de la cocina japonesa

Conseguir unas alitas de pollo con esa textura caramelizada, brillante y sabrosa que caracteriza a la cocina japonesa requiere entender cómo interactúa el calor con los azúcares naturales de una buena salsa. Olvídate de los fritos grasientos o de las soluciones comerciales llenas de espesantes artificiales. Preparar la auténtica salsa teriyaki en casa es un proceso casi mágico donde la salsa de soja, el mirin y el sake reducen lentamente hasta envolver cada pieza como un guante de seda.

La carne de las alas, con su perfecto equilibrio entre grasa infiltrada y hueso, absorbe estos matices dulces y salados de manera excepcional, muy por encima de cortes más secos. Esa misma técnica de glaseado oriental se puede aplicar con éxito a otras proteínas, como descubres al preparar un suculento salmon teriyaki al horno cuando buscas una cena marina igual de aromática.

Por otro lado, si un día andas con prisas y no dispones del tiempo necesario para vigilar reducciones, la cocina del día a día ofrece alternativas prácticas y rápidas, desde unas socorridas alitas de pollo al microondas hasta los sabores más tradicionales de nuestras abuelas con unas jugosas alitas de pollo en salsa de vino blanco. Pero hoy nos centramos en el fuego vivo y el toque nipón.

Ingredientes

1 kilogramo de alitas de pollo limpias y cortadas en dos partes

60 mililitros de salsa de soja tradicional japonesa

45 mililitros de mirin (vino de arroz dulce)

30 mililitros de sake (o vino blanco seco en su defecto)

1 cucharada sopera de azúcar moreno o sirope de arce

1 diente de ajo picado finamente

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1 cucharadita de almidón de maíz (maicena) disuelto en un chorrito de agua fría

Semillas de sésamo tostado y cebollino picado para decorar

Cómo hacer alitas teriyaki paso a paso

Secamos muy bien las alitas con papel de cocina, eliminando su humedad para que luego se doren bien. Calentamos una sartén con un pequeño chorro de aceite, ponemos las alitas con la piel hacia abajo y dejamos que suelten su grasa natural, a fuego bajo. Retiramos un poco de la grasa acumulada en la sartén. Mezclamos en un bol la salsa de soja, el mirin, el sake, el azúcar moreno, el ajo picado y el jengibre rallado hasta que el azúcar se disuelva por completo. Verter el contenido del bol en la sartén y sobre las alitas Saca las alitas de la sartén de manera provisional y añade el almidón de maíz disuelto en agua a la salsa restante que ha quedado en el fondo. Remueve con energía durante un minuto hasta que notes cómo la salsa espesa y adquiere una textura brillante de almíbar oscuro. Devuelve las alitas a la sartén y remueve constantemente para que cada pieza quede completamente cubierta por esa capa caramelizada y brillante. Poner a punto de sal.

Trucos para que salga perfecto

No escatimes tiempo en secar el pollo antes de meterlo en la sartén; la humedad es la gran enemiga de la piel crujiente.

Vigila de cerca los últimos minutos de reducción de la salsa, ya que puede pasar de estar en su punto óptimo a quemarse en cuestión de segundos debido al calor directo.

Variantes de la receta

Si te gusta el picante, añade unas gotas de aceite de sésamo picante o una pizca de cayena triturada junto con el jengibre al preparar la mezcla de la salsa.

Para un toque más frutal, puedes sustituir parte del mirin por un chorrito de zumo de mandarina recién exprimido.

Con qué acompañar alitas teriyaki

Un cuenco humeante de arroz blanco de grano corto cocido al vapor es el acompañamiento insustituible para absorber los restos de salsa del plato.

También combinan de maravilla con unas verduras salteadas al dente, como guisantes o brotes de bambú, que aportan frescura y contraste a la intensidad del glaseado.

Cómo conservar

Guarda las sobrantes en un recipiente hermético de cristal dentro de la nevera un máximo de dos días.

Para recalentarlas y recuperar parte de la textura crujiente original, evita el microondas y utiliza una sartén a fuego suave con unas gotas de agua o introdúcelas unos minutos en el horno precalentado.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 raciones

Tipo de cocina: Japonesa casera / Asiática de fusión

Tipo de comida: Almuerzo / Cena informal

Información nutricional (calorías totales): Aproximadamente 520 kilocalorías por ración individual.