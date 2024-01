Las alitas de pollo a la cajún son una de las maneras más espectaculares de comer esta parte del pollo que a menudo es tan menospreciada, y que sin embargo constituye una de las piezas con más sabor y personalidad. La preparación estilo cajún incluye el uso de distintas especias, entre las que ocupan un lugar relevante los pimientos suaves y picantes y verduras como el ajo y la cebolla, trituradas o en polvo. Es una receta fácil y saludable si las alas se hacen al horno y no fritas, y el resultado es una pieza crujiente, picante y muy sabrosa.

La gastronomía cajún es originaria del estado de Luisiana, en Estados Unidos, y es parte de la cultura de los descendientes de colonos francocanadienses que resultaron desplazados cuando colonias de Nueva Francia, conocidas también como Acadia, pasaron a manos de la corona británica. En la actualidad este estilo culinario, también denominado cocina “criolla”, está íntimamente asociado con la cultura de Luisiana, donde se mezcló con elementos de la cocina española, africana, indígena e inglesa.

Ingredientes:

12 alas de pollo

1 cucharadita de pimentón picante

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de orégano

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 limón

Salsa tabasco al gusto

1 cucharadita de salsa inglesa

Sal

Cómo preparar las alitas de pollo a la cajún:

Cortar las alitas por la mitad, aunque hay quienes gustan de prepararlas enteras. Triturar los ajos en un mortero y luego pasar a un bol, donde también se van a agregar el aceite de oliva, la miel, los pimientos, el orégano, las salsas inglesa y tabasco, el zumo de un limón y la cebolla en polvo. Mezclar bien todos los ingredientes y luego incorporar las alitas de pollo, y remover hasta que todas se impregnen con la salsa cajún. Dejar reposar en la nevera unas 3 horas. Precalentar el horno a 200°C. Cubrir una bandeja con papel de hornear y colocar encima las alitas; espolvorear sal al gusto y echar un chorrito de aceite. Hornear durante 30 minutos, luego colocar la bandeja en el grill y cocinar 2 minutos más para que se doren. Retirar, dar vuelta a las alitas y cocinar 2 minutos más en el grill.

Prepara estas deliciosas y adictivas alitas de pollo a la cajún y acostúmbrate a que cada cierto tiempo te pidan que las hagas de nuevo. Puedes hacer la misma receta utilizando trocitos de pollo en vez de alas y descartar aquellas especias que no sean de tu agrado. Si te ha parecido interesante la receta, no dejes de probarla. En caso de que en casa no guste el toque picante, siempre se puede evitar usar el pimentón picante y sustituirlo por pimentón dulce.