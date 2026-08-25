Alitas marinadas: receta fácil para conseguir unas alitas jugosas y llenas de sabor

Pocas sensaciones igualan el placer de hincar el diente a una pieza de pollo bien tostada por fuera, con esa piel crujiente que cede al primer mordisco, y tan tierna por dentro que la carne se desprende del hueso sin resistencia. Las alitas marinadas salvan cualquier cena informal con amigos o una tarde de sábado cualquiera frente a la tele, cuando da pereza cocinar platos complejos pero apetece comer algo rico de verdad. Aquí lo importante no es la alta cocina, sino el tiempo de reposo y una mezcla de especias que cale bien en la fibra.

Si un día vas con el tiempo justísimo y buscas inmediatez, puedes echar mano de unas prácticas alitas de pollo al microondas que sacan de un apuro sin manchar casi nada, o decantarte por los matices de un guiso tradicional preparando unas suculentas alitas de pollo en salsa de vino blanco que dejan aroma en toda la casa.

Los más audaces con los sabores exóticos seguro prefieren unas aromáticas alitas de pollo al curry cargadas de carácter.

Ingredientes

1 kilogramo de alitas de pollo limpias y cortadas en dos partes

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo machacados

1 cucharadita de pimentón dulce (o picante si buscas chispa)

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharada de salsa de soja

Zumo de medio limón

Sal marina y pimienta negra al gusto

Cómo hacer alitas marinadas paso a paso

Lava las alitas bajo el grifo de agua fría y sécalas muy bien con papel de cocina; la humedad es enemiga de una piel crujiente. Usa un bol para preparar el adobo, introduciendo en él el aceite, los ajos machacados, el pimentón, el orégano, la soja, el chorro de limón, la sal y la pimienta. Remueve todo bien para que las alitas se impregnen de la marinada. Tapa el bol con film y llévalo a la nevera un mínimo de cuatro horas, aunque dejarlas reposar toda la noche marca un antes y un después en el resultado final. Precalienta el horno a 200 grados, distribuye las alitas en una bandeja con papel sulfurizado sin amontonarlas y hornea unos 35 o 40 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo para un dorado uniforme.

Trucos para que salga perfecto

No recortes el tiempo de maceración; la carne agradece el ácido del limón para ablandarse. Colocar una rejilla metálica sobre la bandeja ayuda a que la grasa caiga y la pieza se tueste por abajo sin freírse en su propio jugo. Pincelar con el resto del adobo a mitad de cocción potencia el brillo.

Variantes de la receta

A los golosos les encanta añadir una cucharada de miel al adobo para buscar un contraste agridulce. Cambiar el pimentón por jengibre rallado o curry le da un giro oriental muy interesante.

Con qué acompañar alitas marinadas

Unas patatas gajo asadas con romero van de maravilla. Una ensalada de col crujiente equilibra perfectamente la grasa del ave.

Cómo conservar alitas marinadas

Guárdalas en un tupper hermético en la nevera hasta tres días. Recupéralas en el horno y olvídate del microondas para mantener la textura.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos (más el tiempo de marinada)

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Casera e internacional

Tipo de comida: Aperitivo o plato principal informal

Calorías totales aproximadas: 520 kcal por ración