Rabo de toro Thermomix: receta tradicional con salsa espectacular

Preparar un guiso tradicional de rabo de toro suele requerir horas de vigilancia frente a la cazuela, controlando el fuego para que la carne quede melosa sin pegarse al fondo. Delegar este proceso en el robot de cocina simplifica notablemente la tarea, consiguiendo una textura de categoría y una salsa densa, oscura y profundamente aromática sin apenas esfuerzo. Conviene apostar por una buena materia prima en la carnicería de confianza y dejar que las cuchillas y la temperatura controlada hagan su magia mientras nos ocupamos de otras cosas en casa.

Ingredientes

1,5 kg de rabo de toro troceado en pedazos regulares

2 cebollas grandes y jugosas

3 zanahorias medianas

1 puerro completo (solo la parte blanca)

3 dientes de ajo pelados

200 ml de vino tinto de buena calidad

200 ml de caldo de carne o agua

100 ml de aceite de oliva virgen extra

2 tomates maduros triturados

1 hoja de laurel fresco

1 pizca de pimienta negra en grano y sal al gusto

Cómo hacer rabo de toro Thermomix paso a paso

Introducir en el vaso las cebollas troceadas, las zanahorias en rodajas, el puerro y los dientes de ajo, programando 6 segundos a velocidad 5 para picar bien las verduras.

Verter el aceite de oliva virgen extra y programar 10 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1 para sofreír el fondo vegetal.

Incorporar el tomate triturado y programar otros 5 minutos a la misma temperatura y velocidad, logrando un sofrito concentrado y meloso.

Colocar la mariposa en las cuchillas, añadir los trozos de rabo de toro salpimentados alrededor y programar 10 minutos, temperatura Varoma, giro inverso y velocidad 1 para sellar ligeramente la carne.

Verter el vino tinto sin poner el cubilete, programando 8 minutos a temperatura Varoma, giro inverso y velocidad 1 para evaporar el alcohol por completo.

Añadir el caldo de carne, la hoja de laurel y programar 90 minutos a 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara, comprobando el punto de terneza al finalizar. Si el hueso se desprende con facilidad, el guiso está listo.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de una salsa inolvidable radica en triturar las verduras una vez cocinadas si se prefiere una textura completamente fina, aunque dejarlas enteras aporta un rústico muy tradicional. Si al terminar el tiempo principal la carne aún resiste un poco al tenedor, conviene alargar la cocción media hora más a 98 grados. El uso de un buen vino tinto, preferiblemente el mismo que se servirá en la mesa, marca una diferencia abismal en el bouquet final del plato.

Variantes de la receta

Cuando sobra carne del guiso principal, las posibilidades culinarias se multiplican de forma excelente en la cocina casera. Desmigar los trocos sobrantes permite elaborar una deliciosa receta de empanadillas de rabo de toro, triunfando como aperitivo crujiente en cualquier celebración familiar. Otra alternativa muy reconfortante para los meses fríos consiste en triturar parte de la salsa con los restos de carne y caldo para obtener una magnífica sopa de rabo de toro con matices profundos. Quienes busquen un toque de alta cocina pueden inspirarse adaptando técnicas de la popular receta rabo de toro masterchef, incorporando un toque de chocolate negro o cacao puro al final del sofrito para oscurecer y redondear la salsa.

Con qué acompañar rabo de toro Thermomix

Unas patatas fritas en dados bien crujientes absorben los jugos de la salsa de manera excepcional, creando el maridaje perfecto para este plato de cuchara. El pan de pueblo de hogaza es otro acompañamiento obligatorio para rebotar el plato hasta dejarlo limpio sin piedad. Como alternativa más ligera, un puré de patata casero con mantequilla o unas verduras salteadas al dente equilibran la contundencia del guiso principal.

Cómo conservar rabo de toro Thermomix

Este tipo de guisos gana enteros al día siguiente, ya que los sabores reposan y se concentran con el frío de la nevera. Se puede guardar perfectamente en un recipiente hermético dentro del frigorífico durante tres o cuatro días sin perder un ápice de calidad. Si se prefiere alargar su conservación, admite la congelación en porciones con su propia salsa, aguantando en óptimas condiciones hasta dos meses en el congelador.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 2 horas y 15 minutos

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Andaluza tradicional adaptada

Tipo de comida: Almuerzo principal de cuchara

Calorías totales aproximadas: 650 kcal por ración