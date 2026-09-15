Sopa de verduras Thermomix: receta ligera y nutritiva

Cuidar el cuerpo tras una temporada de excesos o simplemente buscar una cena reconfortante no tiene por qué convertirse en un suplicio de pucheros interminables y verduras cortadas a mano. Preparar una buena sopa de verduras en la Thermomix simplifica el trabajo sucio, permitiendo conseguir una textura homogénea y un caldo lleno de matices sin apenas manchar la cocina. Al final, delegar la cocción en el robot de cocina asegura que los nutrientes queden bien integrados en el líquido, logrando un plato de cuchara tan saludable como apetecible para cualquier día de la semana.

Ingredientes

2 zanahorias medianas peladas

1 puerro grande (solo la parte blanca)

1 calabacín pequeño sin pelar

1 ramita de apio limpio

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

50 ml de aceite de oliva virgen extra

1 litro de agua o caldo vegetal suave

1 pizca de sal y pimienta negra molida al gusto

1 hoja de laurel fresco

Cómo hacer sopa de verduras Thermomix paso a paso

Pon en la thermomix la cebolla en trozos, zanahoria, calabacín y apio también en trozos, junto con el ajo picado. Trabaja durante 5 segundos a velocidad 5. Vierte aceite de oliva extra virgen alrededor de las cuchillas y programa por 7 minutos a 100 grados a velocidad 1 para saltear las verduras. Agrega el agua o el caldo vegetal, la hoja de laurel, la sal y el pimienta y programa por 20 minutos a 100 grados a velocidad 1 para hervir. Retira la hoja de laurel. Si quieres que tu sopa sea muy suave y cremosa programa durante 30 segundos a velocidad progresiva 5 a 10.

Trucos para que salga perfecto

Es importante elegir hortalizas y verduras de temporada, en su mejor punto de calidad y sabor. No eches agua de más, porque la sopa quedará demasiado líquida.

Para un toque diferente, puedes usar especias a tu gusto, como orégano, tomillo, etc.

Variantes de la receta

Cuando apetece explorar nuevos sabores dentro de la cocina de aprovechamiento, las opciones se multiplican de forma excelente en el día a día. Una alternativa estupenda para los meses fríos consiste en enriquecer la base vegetal incorporando lácteos fundentes, tal como se propone en esta reconfortante sopa de legumbres con queso que aporta un cuerpo extra al plato.

Quienes prefieran un toque de huerta más específico y purificador pueden adaptar los ingredientes principales elaborando una fantástica sopa de alcachofa utilizando los corazones tiernos de esta verdura.

Otra variante ligera de inspiración asiática muy demandada consiste en añadir al final unos fideos orientales de arroz inspirados en una tradicional sopa de fideos de arroz con setas laminadas.

Con qué acompañar sopa de verduras Thermomix

Unos picatostes de pan tostado con un chorrito de aceite de oliva aportan un contraste crujiente muy agradable frente a la suavidad del caldo. Lascas de queso parmesano o un toque de jamón serrano picado por encima convierten una simple sopa ligera en un plato mucho más completo.

Como alternativa fresca, un toque de cebollino picado justo en el momento de servir potencia visualmente el resultado en la mesa.

Cómo conservar sopa de verduras Thermomix

Este tipo de caldos aguanta perfectamente en el frigorífico durante tres o cuatro días dentro de un recipiente hermético de cristal. Se puede recalentar fácilmente en un cazo o directamente en el microondas sin que pierda propiedades nutricionales. Si se prefiere congelar, conviene hacerlo sin añadir ingredientes lácteos posteriores, aguantando en óptimas condiciones hasta dos meses en el congelador.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Casera y saludable

Tipo de comida: Almuerzo ligero o cena reparadora

Calorías totales aproximadas: 140 kcal por ración