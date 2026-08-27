Tarta de manzana de tres ingredientes: receta fácil, rápida y sorprendente

Hay días en los que apetece encender el horno y perderse en elaboraciones complejas de repostería, pero la realidad del día a día exige soluciones rápidas sin renunciar al buen gusto. Reducir una receta a su mínima expresión no significa restar sabor, sino encontrar el equilibrio perfecto entre muy pocos componentes de calidad. Esta tarta de manzana de tres ingredientes demuestra que la sencillez bien entendida supera con creces a los postres recargados de aditivos. La magia reside en dejar que la fruta natural brille sin interferencias, fundiéndose con una base sencilla que absorbe todos sus jugos durante el horneado.

Si disfrutas simplificando las tareas culinarias sin perder tiempo en la cocina, prueba esta tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera.

Ingredientes

1 lámina de hojaldre refrigerado de buena calidad.

4 manzanas golden o reinetas medianas y firmes.

4 cucharadas soperas de mermelada de albaricoque o melocotón para el acabado.

Cómo hacer tarta de manzana de tres ingredientes paso a paso

Precalienta el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, sacando el hojaldre de la nevera justo antes de utilizarlo para que mantenga toda su consistencia fría. Extiende la lámina de hojaldre directamente sobre un papel de horno en una bandeja plana, doblando ligeramente los bordes hacia dentro para crear un pequeño reborde perimetral. Pela las manzanas con un cuchillo afilado, retira los corazones y corta la pulpa en láminas muy finas y regulares para facilitar su cocción uniforme. Distribuye las rodajas de manzana sobre la base de hojaldre solapándolas ligeramente en filas ordenadas hasta cubrir toda la superficie disponible. Introduce la bandeja en el horno a media altura y hornea durante 25 -30 minutos hasta que el hojaldre adquiera un tono dorado intenso y crujiente. Retira la tarta del calor y, mientras siga caliente, pinta generosamente la fruta con la mermelada ligeramente templada para conseguir un brillo irresistible.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que esta receta exprés triunfe radica en elegir manzanas que no suelten demasiada agua al calentarse, evitando así que la base pierda su textura crujiente.

Si buscas resultados con toques caseros, puedes inspirarte en clásicos de pastelería como una tarta de mermelada.

Variantes de la receta

Puedes perfumar la superficie con un toque de canela molida antes de meterla al horno o sustituir la mermelada final por una ligera capa de brillo neutro.

Puedes probar también alternativas sorprendentes como una mousse de manzana y chocolate para crear una textura delicada.

Con qué acompañar tarta de manzana de tres ingredientes

Una porción templada de esta tarta gana enteros si se sirve acompañada de una bola pequeña de helado artesanal de vainilla o un copete de nata montada casera. Un café con leche matutino o un té humeante completan una merienda perfecta sin complicaciones.

Cómo conservar tarta de manzana de tres ingredientes

Conserva el postre en un lugar fresco y seco protegido bajo una campana de cristal durante un máximo de dos días. Si prefieres guardarla en el frigorífico, bastará con darle un golpe rápido de horno templado antes de consumirla para recuperar el crujiente original del hojaldre.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos (más 30 minutos de horneado).

Porciones: 6 raciones individuales.

Información nutricional: Aproximadamente 240 kilocalorías totales por ración estándar.

Tipo de cocina: Repostería casera rápida.

Tipo de comida: Postre o merienda ligera.