Tarta de manzana sin azúcar ni harina: receta saludable, ligera y muy fácil
Aprende a preparar una tarta de manzana sin azúcar ni harina. Una receta ligera, saludable y llena de sabor para disfrutar sin remordimientos.
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Hay bizcochos que surgen una tarde cualquiera de domingo, casi por providencia, cuando abres la nevera con la firme intención de picar algo dulce pero sin ganas de arrastrar pesadez el resto del día. La repostería casera tiene esa magia tan particular de arreglarte el café sin necesidad de recurrir a la bolsa de azúcar blanco ni a la harina refinada de siempre. Y es que prescindir de ambos elementos no significa renunciar a nada; al contrario, te obliga a mirar la fruta con otros ojos y a descubrir que el dulzor de una buena pieza bien madura da para mucho más de lo que imaginamos.
Si te apetece comparar enfoques o buscas alternativas reconfortantes para otros días, puedes echar un vistazo a esta Tarta de manzana sin azucar o experimentar con opciones de grano entero como la Torta de manzana con harina integral.
Por supuesto, la cocina admite todos los caprichos posibles, y si un día te levantas con antojo de pastelería tradicional con manteca y capas crujientes, recetas como la Tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de Eva Arguiñan demuestran que el universo de la manzana no tiene límites.
Ingredientes
Cómo hacer Tarta de manzana sin azúcar ni harina paso a paso
- Pon el horno a calentar a 180 °C con calor arriba y abajo, mientras preparas un molde redondo desmontable de unos 20 centímetros cubriendo la base con papel de hornear para curarte en salud.
- Pela tres de las manzanas, quítales el corazón sin piedad y trocéalas en dados pequeños; reserva la cuarta manzana entera para cortarla luego en láminas finas que irán arriba.
- Casca los huevos en un bol hondo junto con la pasta de dátiles y la vainilla, dándole a las varillas hasta que la mezcla espume y veas que pilla un tono más claro.
- Añade el yogur, la leche y la ralladura de limón, integrando todo despacio para que los líquidos formen una base fluida y homogénea.
- Tamiza la harina de avena junto con la levadura y ve incorporándola con movimientos envolventes, usando una espátula de silicona para no cargar demasiado la masa.
- Vuelca los dados de manzana directamente al bol y remueve bien para que cada trocito quede bien rebozado en la crema.
- Pasa toda la mezcla al molde, alisa un poco la superficie y ve colocando las láminas de manzana reservadas formando un círculo ordenado.
- Mételo al horno a media altura y déjalo hornear entre 35 y 40 minutos; compruébalo pinchando el centro con un palillo de madera antes de sacarlo.
- Apaga el fuego y deja que temple sobre una rejilla.
Trucos para que salga perfecto
El gran secreto de este tipo de bizcochos sin harina reside enteramente en el punto de maduración de la fruta. Si usas manzanas tristes y verdes, el resultado será plano, pero si escoges piezas aromáticas y maduras, el azúcar natural hará gran parte del trabajo por ti.
Vigila los últimos diez minutos de horno: si ves que la superficie se dora demasiado rápido, un trozo de papel de aluminio por encima solucionará el problema sin alterar la cocción.
Variantes de la receta
La versatilidad de esta masa permite jugar con lo que tengas en la nevera a punto de echarse a perder. Cambiar la mitad de los dados de manzana por pera conferencia madura aporta un toque perfumado delicioso. Y si eres de los que echa de menos el crujiente de las tartas tradicionales, prueba a espolvorear un puñado de almendras laminadas o nueces picadas justo antes de meterlo al horno; ese contraste de texturas cambia por completo la experiencia.
Con qué acompañar Tarta de manzana sin azúcar ni harina
Al tratarse de un dulce ligero y poco empalagoso, un hilo fino de crema de anacardos o mantequilla de cacahuete pura por encima en el momento de servir le da un punto goloso increíble. Una taza de té negro especiado o un café con leche templada potencian los matices de la vainilla y la canela de una forma muy reconfortante.
Cómo conservar Tarta de manzana sin azúcar ni harina
Guarda lo que sobre en un recipiente hermético dentro de la nevera, ya que al llevar tanta fruta fresca su vida útil fuera es corta; se mantiene perfecta hasta cuatro o cinco días. Si te gusta templada, un golpe de microondas de veinte segundos le deviene esa textura tierna y recién horneada que da gloria comer.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 6 a 8 raciones
Tipo de cocina: Casera / Saludable
Tipo de comida: Postre / Desayuno
Información nutricional: Cada porción calculada aporta alrededor de 140 kilocalorías.