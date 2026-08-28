Recetas de postres

Tarta de manzana sin azúcar ni harina: receta saludable, ligera y muy fácil

Tarta casera
Tarta de manzana.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Aprende a preparar una tarta de manzana sin azúcar ni harina. Una receta ligera, saludable y llena de sabor para disfrutar sin remordimientos.

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Hay bizcochos que surgen una tarde cualquiera de domingo, casi por providencia, cuando abres la nevera con la firme intención de picar algo dulce pero sin ganas de arrastrar pesadez el resto del día. La repostería casera tiene esa magia tan particular de arreglarte el café sin necesidad de recurrir a la bolsa de azúcar blanco ni a la harina refinada de siempre. Y es que prescindir de ambos elementos no significa renunciar a nada; al contrario, te obliga a mirar la fruta con otros ojos y a descubrir que el dulzor de una buena pieza bien madura da para mucho más de lo que imaginamos.

Si te apetece comparar enfoques o buscas alternativas reconfortantes para otros días, puedes echar un vistazo a esta Tarta de manzana sin azucar o experimentar con opciones de grano entero como la Torta de manzana con harina integral.

Por supuesto, la cocina admite todos los caprichos posibles, y si un día te levantas con antojo de pastelería tradicional con manteca y capas crujientes, recetas como la Tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de Eva Arguiñan demuestran que el universo de la manzana no tiene límites.

Ingredientes

  • 4 manzanas hermosas, preferiblemente Golden o Royal Gala
  • 3 huevos camperos
  • 120 gramos de harina de avena integral
  • 1 yogur natural que no lleve azúcares añadidos, o un yogur griego ligero
  • 60 mililitros de leche o cualquier bebida vegetal de almendras
  • 3 cucharadas generosas de pasta de dátiles casera, o bien eritritol o estevia
  • 1 sobre entero de levadura química en polvo o impulsor (unos 16 gramos).
  • 1 cucharadita de extracto puro de vainilla.
  • Una pizca generosa de canela en polvo y la ralladura de medio limón bien lavado.

    • Cómo hacer Tarta de manzana sin azúcar ni harina paso a paso

    1. Pon el horno a calentar a 180 °C con calor arriba y abajo, mientras preparas un molde redondo desmontable de unos 20 centímetros cubriendo la base con papel de hornear para curarte en salud.
    2. Pela tres de las manzanas, quítales el corazón sin piedad y trocéalas en dados pequeños; reserva la cuarta manzana entera para cortarla luego en láminas finas que irán arriba.
    3. Casca los huevos en un bol hondo junto con la pasta de dátiles y la vainilla, dándole a las varillas hasta que la mezcla espume y veas que pilla un tono más claro.
    4. Añade el yogur, la leche y la ralladura de limón, integrando todo despacio para que los líquidos formen una base fluida y homogénea.
    5. Tamiza la harina de avena junto con la levadura y ve incorporándola con movimientos envolventes, usando una espátula de silicona para no cargar demasiado la masa.
    6. Vuelca los dados de manzana directamente al bol y remueve bien para que cada trocito quede bien rebozado en la crema.
    7. Pasa toda la mezcla al molde, alisa un poco la superficie y ve colocando las láminas de manzana reservadas formando un círculo ordenado.
    8. Mételo al horno a media altura y déjalo hornear entre 35 y 40 minutos; compruébalo pinchando el centro con un palillo de madera antes de sacarlo.
    9. Apaga el fuego y deja que temple sobre una rejilla.

    Trucos para que salga perfecto

    El gran secreto de este tipo de bizcochos sin harina reside enteramente en el punto de maduración de la fruta. Si usas manzanas tristes y verdes, el resultado será plano, pero si escoges piezas aromáticas y maduras, el azúcar natural hará gran parte del trabajo por ti.

    Vigila los últimos diez minutos de horno: si ves que la superficie se dora demasiado rápido, un trozo de papel de aluminio por encima solucionará el problema sin alterar la cocción.Tarta de manzana

    Variantes de la receta

    La versatilidad de esta masa permite jugar con lo que tengas en la nevera a punto de echarse a perder. Cambiar la mitad de los dados de manzana por pera conferencia madura aporta un toque perfumado delicioso. Y si eres de los que echa de menos el crujiente de las tartas tradicionales, prueba a espolvorear un puñado de almendras laminadas o nueces picadas justo antes de meterlo al horno; ese contraste de texturas cambia por completo la experiencia.

    Con qué acompañar Tarta de manzana sin azúcar ni harina

    Al tratarse de un dulce ligero y poco empalagoso, un hilo fino de crema de anacardos o mantequilla de cacahuete pura por encima en el momento de servir le da un punto goloso increíble. Una taza de té negro especiado o un café con leche templada potencian los matices de la vainilla y la canela de una forma muy reconfortante.

    Cómo conservar Tarta de manzana sin azúcar ni harina

    Guarda lo que sobre en un recipiente hermético dentro de la nevera, ya que al llevar tanta fruta fresca su vida útil fuera es corta; se mantiene perfecta hasta cuatro o cinco días. Si te gusta templada, un golpe de microondas de veinte segundos le deviene esa textura tierna y recién horneada que da gloria comer.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 15 minutos

    Porciones: 6 a 8 raciones

    Tipo de cocina: Casera / Saludable

    Tipo de comida: Postre / Desayuno

    Información nutricional: Cada porción calculada aporta alrededor de 140 kilocalorías.

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