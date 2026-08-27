Tarta de manzana con masa quebrada: receta tradicional crujiente y deliciosa

Pocas experiencias en repostería igualan el contraste que se produce al morder una base crujiente, dorada y de textura quebradiza que cede ante un relleno jugoso de fruta melosa. La tarta de manzana clásica elaborada sobre una base de masa brisa o quebrada representa la quintaesencia de la cocina de hogar, esa que no necesita técnicas modernas para triunfar en cualquier sobremesa. Mientras que los pasteles abizcochados buscan la esponjosidad, esta variante prioriza el equilibrio entre la firmeza de la mantequilla cocida y la dulzura natural de la fruta fresca.

Si te apasiona aprovechar esta masa para crear elaboraciones saladas improvisadas entre semana, también puedes inspirarte con ideas prácticas sobre recetas con masa quebrada para cenar que salvan cualquier menú nocturno sin complicaciones.

Ingredientes

1 lámina de masa quebrada fresca o refrigerada (puede ser casera).

4 manzanas golden o reineta

3 cucharadas soperas de mermelada de melocotón o albaricoque para dar brillo.

50 gramos de mantequilla sin sal.

2 cucharadas soperas de azúcar blanco o Moreno.

1 cucharadita de canela molida.

El zumo de medio limón fresco.

Cómo hacer tarta de manzana con masa quebrada paso a paso

Precalienta el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, sacando la masa quebrada de la nevera unos diez minutos antes para que temple y no se rompa al manipularla. Extiende la lámina sobre un molde desmontable redondo, presionando suavemente los bordes contra las paredes y pinchando la base con un tenedor para evitar que suba durante el horneado. Pela las manzanas, retira el corazón y corta tres de ellas en láminas finas y uniformes, reservando la cuarta para triturarla o picarla en dados pequeños si deseas una base más jugosa. Pinta el fondo de la masa con una fina capa de mermelada y distribuye los dados de manzana reservados junto con unos trocitos pequeños de mantequilla. Coloca las láminas de manzana formando círculos concéntricos desde el exterior hacia el centro, solapándolas ligeramente entre sí como si fueran tejas ordenadas. Esparce el azúcar y la canela molida por toda la superficie de la fruta, añadiendo los últimos daditos de mantequilla restantes para que se doren durante el horneado. Hornea a media altura durante 30 – 35 minutos hasta que notes los bordes de la masa bien tostados y crujientes. Retira del horno y, en caliente, pinta la superficie con la mermelada ligeramente templada para conseguir ese brillo característico de pastelería.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo de una buena masa quebrada es la humedad excesiva de la fruta. Para evitar que la base quede blanda o pastosa, resulta muy útil espolvorear una fina capa de almendra molida o galleta triturada sobre la base antes de colocar las manzanas, ya que absorberá los jugos que suelte la fruta al calentarse.

Quienes disfruten explorando texturas diferentes pueden inspirarse en preparaciones clásicas como una tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de Eva Arguiñano cuando busquen un resultado más cremoso.

Variantes de la receta

Puedes sustituir la tradicional mermelada de albaricoque por un toque de gelatina de manzana o incluso Calvados para perfumar el acabado final.

Si te gusta experimentar con mezclas originales de frutas y texturas en la cocina de aprovechamiento, en otras ocasiones puedes probar combinaciones creativas como una mousse de manzana y chocolate cuando dispongas de pocos ingredientes.

Con qué acompañar tarta de manzana con masa quebrada

Una porción templada de esta tarta gana muchísimo si se sirve acompañada de una bola pequeña de helado artesanal de vainilla o un copete de nata montada casera sin exceso de azúcar. Un café espresso corto o un té negro aromático equilibran perfectamente la untuosidad de la mantequilla en el paladar.

Cómo conservar tarta de manzana con masa quebrada

Guarda la tarta en un lugar fresco y seco protegida bajo una campana de repostería o dentro de un recipiente hermético en el frigorífico si va a durar más de dos días. Para recuperar el crujiente original de la masa antes de servirla, basta con darle un golpe rápido de horno templado durante cinco minutos.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 35 minutos de horneado).

Porciones: 8 raciones estándar.

Información nutricional: Aproximadamente 285 kilocalorías por porción individual.

Tipo de cocina: Repostería tradicional europea.

Tipo de comida: Postre o merienda.