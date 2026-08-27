Tarta de manzana con leche condensada: receta cremosa y muy fácil de preparar

Hay postres que consiguen rescatar los sabores de la infancia con un solo bocado, y esta tarta de manzana con leche condensada pertenece sin duda a esa categoría. Lograr una textura melosa sin renunciar a la frescura de la fruta requiere equilibrar el dulzor natural con una base cremosa que arrope cada lámina de manzana. A diferencia de las tartas tradicionales de hojaldre seco, esta versión funde la fruta directamente en una masa rica y untuosa gracias a la magia de la leche condensada, convirtiéndose en un recurso infalible cuando buscas sorprender sin pasar horas en la cocina.

Si disfrutas de este tipo de preparaciones golosas y fáciles, también puedes probar en otra ocasión una deliciosa tarta de leche condensada que nunca defrauda en las sobremesas familiares.

Ingredientes

4 manzanas reinetas o golden de buen tamaño.

1 lata pequeña de leche condensada (aproximadamente 390 gramos).

3 huevos camperos grandes.

100 gramos de harina de trigo común.

50 gramos de mantequilla derretida.

1 sobre de levadura química en polvo (tipo Royal).

1 vaso pequeño de leche entera.

Una pizca de sal y un toque de canela molida.

Cómo hacer tarta de manzana con leche condensada paso a paso

Precalienta el horno a 180 grados calor arriba y abajo, engrasando previamente un molde redondo desmontable con un poco de mantequilla y harina para evitar que se pegue. Pela las manzanas con cuidado, retira el corazón y corta tres de ellas en láminas finas, reservando la cuarta cortada en pequeños dados para integrarla directamente en la masa. Bate los huevos en un cuenco amplio con la batidora de varillas hasta que doblen su volumen, momento en el cual incorporarás la leche condensada sin dejar de remover. Vierte la mantequilla derretida, la leche entera y mezcla bien los ingredientes líquidos antes de tamizar la harina junto con la levadura y la pizca de sal. Integra los ingredientes secos con movimientos envolventes suaves para no perder el aire conseguido en el batido de los huevos y añade los dados de manzana reservados. Vierte la mitad de esta mezcla cremosa en el molde preparado y distribuye encima una capa generosa con la mitad de las láminas de manzana cortadas. Termina de rellenar con el resto de la masa y coloca el resto de las láminas de manzana en la superficie formando círculos concéntricos bien ordenados. Hornea durante 45 – 50 minutos, comprobando el punto de cocción con un palillo antes de retirar la tarta del calor.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la fruta quede melosa sin soltar un exceso de agua reside en elegir variedades firmes como la reineta y cortarlas con un grosor uniforme. No tengas prisa al batir los huevos con la leche condensada; ese punto de aire inicial es lo que aporta la textura de flan cremoso sin necesidad de añadir nata pesada.

Si te apasionan las bases untuosas, en ocasiones los pasteleros combinan esta técnica con ideas cercanas a una tarta de queso philadelphia y leche condensada, logrando resultados extraordinarios.

Variantes de la receta

Puedes sustituir parte de la leche entera por un chorrito de ron añejo o licor de manzana si preparas el postre exclusivamente para adultos. Otra opción excelente consiste en añadir una base de galleta triturada con mantequilla en el fondo del molde o incorporar frutos secos picados, como nueces o almendras tostadas, sobre la superficie antes del horneado para aportar un contraste crujiente muy interesante.

Quienes busquen un giro frutal diferente en otras épocas del año también pueden experimentar con combinaciones sorprendentes como un postre de higos con leche condensada.

Con qué acompañar tarta de manzana con leche condensada

Una porción templada de esta tarta gana muchísimo si se sirve acompañada de una bola de helado artesanal de vainilla o nata montada sin demasiado azúcar. Un café espresso bien intenso o una infusión de rooibos con canela equilibran perfectamente la dulzura untuosa del conjunto, limpiando el paladar entre bocado y bocado.

Cómo conservar tarta de manzana con leche condensada

Guarda el postre en la nevera dentro de un recipiente hermético o bien cubierto con film transparente para que no absorba olores de otros alimentos. Se conserva en perfecto estado durante tres o cuatro días, ganando incluso algo de densidad en su textura cremosa con el paso de las horas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 50 minutos de horneado).

Porciones: 8 raciones generosas.

Información nutricional: Aproximadamente 320 kilocalorías por porción individual.

Tipo de cocina: Repostería tradicional casera.

Tipo de comida: Postre o merienda.