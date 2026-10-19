Puré de calabaza de la abuela: receta tradicional

Pocos olores resultan tan reconfortantes cuando llega el frío como el de una olla hirviendo a fuego lento con hortalizas de temporada. El puré de calabaza que preparaban nuestras abuelas no tenía misterios ni ingredientes extravagantes, pero conseguía una textura sedosa y un sabor profundo difíciles de olvidar. La clave nunca estuvo en recurrir a nata pesada o procesados, sino en respetar los tiempos de cocción, dorar bien la verdura al principio y aprovechar el dulzor natural de una buena hortaliza de huerta.

Preparar esta receta en casa supone recuperar un plato humilde, nutritivo y sumamente reconfortante. Con un par de trucos sencillos sobre el rehogado previo, vas a conseguir una crema casera que nada tiene que ver con las versiones industriales ni con las prisas del día a día.

Ingredientes

800 g de calabaza (tipo cacahuete o rotunda, ya limpia de piel y pipas)

2 patatas medianas (variedad harinosa como la monalisa)

2 puerros grandes (solo la parte blanca)

1 cebolla dulce mediana

2 zanahorias

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

500 ml de caldo de verduras suave o agua mineral

1 pizca de nuez moscada recién rallada

Sal marina y pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer puré de calabaza paso a paso

Lavar, pelar y hacer dados iguales a la calabaza, las patatas y las zanahorias. Limpia bien los puerros retirando la tierra y pícalos junto con la cebolla. Pon la cebolla y puerro a cocinar en un chorro de aceite. Da un toque de sal. Deja que se pochen despacio durante unos ocho minutos hasta que transparente la cebolla sin llegar a quemarse. Agrega los dados de calabaza, patata y zanahoria a la cazuela. Rehoga todo junto durante unos cinco minutos removiendo con frecuencia. Vierte el caldo de verduras caliente hasta cubrir casi por completo las hortalizas. Pon a punto de sal, pimienta y la nuez moscada. Cocina a fuego medio o bajo con la sartén o cazuela tapadas, hasta que la verdura esté a punto. Tritura las verduras con la batidora de brazo a máxima potencia durante varios minutos hasta obtener una textura uniforme.

Trucos para que salga perfecto

Pasar la calabaza por el aceite bien caliente antes de cubrirla con líquido marca diferencia en el resultado final. Si quieres llevar la receta a otro nivel, prueba a asar la calabaza previamente en el horno a 200 °C durante media hora; el toque caramelizado que adquiere le da un matiz espectacular.

Variantes de la receta

La cocina tradicional admite múltiples adaptaciones según los ingredientes que tengas en la despensa. Para quienes buscan optimizar el tiempo mediante robots de cocina, la versión de Crema de calabaza monsieur cuisine permite clavar las temperaturas y lograr una trituración finísima sin esfuerzo.

Si te apetece una opción con un aporte proteico superior y un perfil más contundente para plato único, la Crema de calabaza con garbanzos añade legumbre cocida que combina de maravilla con especias como el comino.

Otra alternativa llena de color y dulzor es la Crema de auyama y zanahoria, donde la zanahoria refuerza el tono anaranjado y aporta matices aromáticos muy agradables.

Con qué acompañar el puré de calabaza

Unos picatostes de pan de hogaza fritos en aceite de oliva o tostados al horno con un toque de ajo aportan el crujiente necesario.

También funcionan fenomenal las semillas de calabaza tostadas en la sartén, un poco de queso feta desmigado por encima o unas lonchas de jamón ibérico pasadas por la sartén hasta que queden crujientes. Un chorrito de aceite de sésamo o de oliva virgen en crudo justo antes de llevar a la mesa redondea la presentación.

Cómo conservar el puré de calabaza

Este puré aguanta perfectamente en la nevera entre tres y cuatro días si lo guardas en un recipiente hermético de cristal una vez que se haya enfriado del todo.

Si vas a congelar, no uses patata. Congela en raciones individuales y consume en un plazo máximo de tres meses.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de preparación + 25 minutos de cocción.

Porciones: 4 personas.

Tipo de cocina: Tradicional española / Mediterránea.

Tipo de comida: Almuerzo o cena (primer plato).

Información nutricional: Unas 680 kcal totales para la cazuela completa.