Las patatas con costillas en Thermomix: una receta deliciosa y sencilla

Las patatas con costillas son uno de esos platos que huelen a hogar nada más empezar a cocinarse. Un guiso de los de siempre, de los que se preparan sin prisas y que saben incluso mejor al día siguiente. Hacerlas en Thermomix facilita mucho el proceso y permite conseguir una salsa bien trabada, con todo el sabor concentrado, sin necesidad de estar pendiente de la olla.

Es una receta perfecta para cualquier época del año, aunque en los meses fríos resulta especialmente reconfortante. La clave está en usar unas buenas costillas y unas patatas adecuadas para guisar. A partir de ahí, el resultado siempre es un acierto. Si te gusta experimentar, puedes inspirarte en otras versiones tradicionales como Patatas con níscalos y costillas adobadas, ideales cuando hay setas de temporada.

Ingredientes básicos

Estos serían los ingredientes: patatas, costillas de cerdo troceadas, cebolla, ajo, pimiento, tomate triturado, aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce, laurel y caldo o agua. Para más sabor, prueba el Adobo casero para costillas y ten la carne en él algunas horas antes de su cocinado.

Este pequeño paso extra marca la diferencia y aporta ese toque tradicional tan característico de los guisos de siempre.

Elaboración paso a paso en Thermomix

Empieza colocando en el vaso la cebolla, los ajos y el pimiento. Tritura al gusto y sofríe con aceite hasta que el conjunto esté bien pochado y desprenda aroma. Añade el tomate triturado y deja que se cocine unos minutos para que pierda la acidez.

Incorpora el pimentón con cuidado, removiendo rápidamente para evitar que se queme. A continuación, añade las costillas y rehógalas ligeramente para sellarlas y que queden jugosas. Este paso es importante para que la carne mantenga su textura durante la cocción.

Agrega las patatas chascadas, el laurel y el caldo hasta cubrir casi por completo. Programa la Thermomix con giro inverso y velocidad cuchara, dejando que el guiso se cocine hasta que las patatas estén tiernas y el caldo haya espesado de forma natural.

Trucos y variaciones

Si te gustan los guisos bien melosos, puedes dejar reposar las patatas con costillas unos minutos dentro del vaso antes de servir. También puedes añadir un toque personal con especias suaves o una pizca de picante.

Si no dispones de Thermomix o te apetece cambiar de técnica, siempre puedes optar por alternativas como las Costillas al horno fáciles o versiones más ligeras como las Patatas con costillas en freidora de aire.

Para quienes disfrutan de sabores intensos, las ideas de Costillas al ajillo o unas clásicas Costillas adobadas tradicionales encajan perfectamente como inspiración para variar este plato.

Cómo servirlas

Sirve las patatas con costillas bien calientes, recién hechas o tras un breve reposo. Un buen pan es imprescindible para disfrutar de la salsa, y una ensalada sencilla ayuda a equilibrar el menú sin restarle protagonismo al guiso.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 35-40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 1.800 kcal en total (unas 450 kcal por ración)

Tipo de cocina: tradicional española

Tipo de comida: plato principal / guiso de cuchara

Este plato de patatas con costillas en Thermomix es una prueba de que la cocina de toda la vida puede adaptarse a los electrodomésticos actuales sin perder su esencia ni su sabor más auténtico.