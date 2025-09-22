Pastel de nube con dos ingredientes: rápido, fácil y esponjoso para chuparse los dedos

Rápido, fácil y esponjoso, puedes crear un increíble pastel de nube japonés con sólo dos ingredientes. La realidad es que, con los ingredientes adecuados, poco debemos necesitar para conseguir un plus de buenas sensaciones. Es momento de poner en práctica una receta de esas que impresionan y que pueden acabar gestionando más de una sorpresa inesperada. Con unos cambios que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Por lo que, este pastel con dos ingredientes será el que nos acompañará en unos días en los que el dulce acabará siendo nuestro mejor aliado de una combinación de sabores claves.

Se necesita un buen postre para despedir cualquier comida importante. Recordamos mucho más de lo que nos imaginaremos esta mezcla de sabores que puede llegar en un abrir y cerrar de ojos. En esencia estaremos ante una combinación de ingredientes que puede ser la que nos afectará de lleno en unos días en los que cada ingrediente cuenta. Es importante disfrutar, no sólo de la comida, sino también del placer de crearla. Aunque nunca antes hayas hecho un postre, esta forma de cocinar un básico que te ayudará a descubrir lo mejor de este tipo de recetas te apasionará.

Rápido, fácil y esponjoso para chuparse los dedos

Sin duda alguna, sólo deberás empezar a prepararte para descubrir lo mejor de una serie de detalles que pueden ser los que te apasionarán. Es momento de hacer realidad este cambio de tendencia que queremos poner en práctica y que puede ser espectacular.

La velocidad con la que puedes crear un buen dulce, no está reñido con el resultado. Esta forma de disfrutar de la comida seguro que te apasionará y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Son tiempos de mezclar con alegría los más simples ingredientes parad ar con un resultado espectacular.

En este caso, vamos a conseguir un plus de sabor con la llegada de un básico en el universo de los postres, el chocolate. Un ingrediente que forma parte de esta tarta de nube, al estilo japonés y que sólo se servirá de otro básico de la repostería que tampoco faltará en tu cocina.

Nada más y nada menos que los huevos que vamos a ir incorporando poco a poco con la llegada de esta mezcla de sabores que puede acabar siendo los que nos acompañará en estos días en los que cada bocado cuenta de una forma importante.

Este es el pastel de nube que se prepara con sólo dos ingredientes

Debes incorporar el chocolate blanco poco a poco, a unos huevos que previamente habrás montado la clara a punto de nieve. Son pocos ingredientes, pero deben mezclarse bien para acabar obteniendo ese dulce que impresionará a más de uno. Poco más se necesita para acabar consiguiendo algo que puede ser espectacular en todos los sentidos.

Sólo necesitas 3 huevos grandes y 125 gramos de chocolate. Una vez tengas la mezcla lista, la debes poner en un horno precalentado previamente, un mínimo de 15 minutos, teniendo en cuenta que la cocción será de unos 30 minutos a 180 grados.

Te proponemos otro postre, que sólo lleva fruta y cacao, dos buenos básicos que te ayudarán a sumergirte en una gama de sabores increíbles que pueden ser de lo más saludables. Hazte con esta mezcla increíble en un abrir y cerrar de ojos, es un buen dulce que estará preparados a la velocidad de la luz.

Ingredientes:

2 caquis

2 cucharadas soperas de cacao en polvo

