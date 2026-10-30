Panellets de almendra: receta casera con almendra tostada o laminada

Llega el mes de noviembre y las cocinas huelen de inmediato a almendra tostada y azúcar glas. Entre el repertorio clásico de la repostería de repostería, los panellets de almendra ocupan un trono indiscutible por su textura densa y ese aroma otoñal tan característico que inunda la casa al abrir el horno. Si te apasiona la repostería tradicional y buscas inspiración para ampliar tu recetario en estas fechas, siempre puedes explorar las mejores recetas de panellets caseros para descubrir nuevas variantes. Prepararlos en casa tiene un encanto especial que supera con creces cualquier opción industrial.

Ingredientes

300 gramos de almendra molida (preferiblemente tipo Marcona)

250 gramos de azúcar glas

1 huevo mediano (separando la clara para el acabado)

100 gramos de patata cocida o boniato (puedes consultar la base tradicional para los panellets con patata)

Una indicación de ralladura de limón

100 gramos de almendra cruda en grano o laminada para la cobertura

Cómo hacer panellets de almendra paso a paso

Cuece la patata con su piel en abundante agua hasta que se ablande por completo al pincharla con un tenedor. Retira la piel de inmediato y aplastala en caliente hasta lograr un puré fino y sin grumos. Mezclamos la almendra molida y el azúcar glas y la ralladura de limón en un bol, integrándolos todos bien. Al bol anterior agregamos la yema de huevo y el puré de patata templado. Amasamos bien a mano o a máquina. Envolvemos la masa en plástico film de cocina y llevamos un par de horas al frigorífico. Precalienta el horno a 200 °C con calor arriba y abajo. Forma pequeñas bolitas de masa del tamaño de una nuez y rebózalas ligeramente en la clara de huevo que tenías reservada. Cúbrelas por fuera presionando con suavidad para que se adhiera bien la almendra laminada o en grano. Coloca las piezas sobre una bandeja forrada con papel de hornear y hornea durante unos 8 o 10 minutos, vigilando de cerca hasta que la superficie tome un tono dorado muy atractivo.

Trucos para que salga perfecto

En caso de que notes que la masa se pega a tus manos mientras la amasas puedes humedecerlas echando unas gotas de agua fría. Mira el tiempo durante el horneado porque los panellets se ponen marrones en un abrir y cerrar de ojos y un horneado excesivo hace que el relleno se seque por dentro.

Si te sobra tiempo y quieres experimentar con masas crujientes de horno de características similares, puedes probar también unas deliciosas galletas de almendras y mantequilla para otra ocasión.

Variantes de la receta

Puedes jugar con el acabado exterior alternando almendra picada gruesa, bastoncitos o láminas finas según lo que tengas a mano en la despensa. A algunos les gusta agregar un toque de canela en polvo a la masa base o sustituir la ralladura de limón por unas gotas de esencia de vainilla pura. Si quieres probar otras opciones, prueba estos ricos panellets con patata.

Con qué acompañar panellets de almendra

Un bocado tan contundente y dulce pide a gritos una bebida que limpie el paladar. Un vino dulce de tipo moscatel o una copa de cava fría son opciones clásicas infalibles. Si prefieres algo sin alcohol, un té negro humeante o un café solo recién hecho combinan de maravilla.

Cómo conservar panellets de almendra

Guárdalos en un recipiente hermético de lata o cristal a temperatura ambiente. Aguantan perfectamente tiernos durante cinco o seis días, e incluso mejoran ligeramente al día siguiente de haberlos horneado, cuando los sabores se concentran por completo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos más el reposo en frío

Porciones: 20-22 unidades

Tipo de cocina: Tradicional catalana / Repostería de otoño

Tipo de comida: Postre o merienda festiva

Calorías totales aproximadas: Unas 130 kcal por pieza individual