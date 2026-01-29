Magdalenas en Thermomix: esponjosas, caseras y listas en pocos minutos

Hay olores que lo cambian todo. El de unas magdalenas caseras saliendo del horno es uno de ellos. Si además las haces con Thermomix, la experiencia mejora: menos lío, menos tiempo y un resultado muy top. Estas magdalenas quedan esponjosas, suaves y con ese punto casero que recuerda a las de toda la vida, pero sin pasar horas en la cocina.

Son perfectas para desayunar con calma, para una merienda improvisada o para tener algo dulce listo durante la semana. La receta es sencilla, no tiene misterio, y en pocos minutos tienes la masa preparada. El horno hace el resto.

Por qué la Thermomix marca la diferencia

La Thermomix no solo ahorra tiempo, también ayuda a conseguir una textura más ligera y uniforme. Bate, mezcla y emulsiona de forma constante, lo que se traduce en una masa bien aireada y magdalenas que suben como toca, sin quedar apelmazadas.

Si ya te animaste con recetas como las galletas de mantequilla en Thermomix o te salió redondo un bizcocho esponjoso en Thermomix, aquí te sentirás en terreno conocido. Es la misma lógica, pero en formato individual y mucho más práctico.

Ingredientes básicos (y algún truco útil)

Los ingredientes son los de siempre: huevos, azúcar, aceite suave o mantequilla, leche, harina y levadura química. Nada raro. El truco está en no pasarse mezclando la harina y en respetar el orden para no perder el aire de la masa.

Un consejo que marca la diferencia: deja reposar la masa unos minutos en la nevera antes de hornear. No es obligatorio, pero ayuda a que las magdalenas suban mejor y formen ese copete tan apetecible.

Preparación sin complicaciones

Primero se baten los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vea más clara y espumosa. Después se añaden el aceite y la leche, integrándolos bien. Por último, se incorpora la harina con la levadura, a velocidad baja, solo lo justo para que se mezcle todo.

Reparte la masa en cápsulas de papel, llenándolas hasta unos tres cuartos. Así evitas desbordes y consigues una forma bonita. Al horno, temperatura media, y en unos 15 o 20 minutos tendrás las magdalenas listas y la cocina oliendo increíble.

Ideas para variar la receta

Esta base es muy agradecida. Puedes añadir ralladura de limón o naranja, pepitas de chocolate o incluso adaptarla según tus necesidades. Por ejemplo, hay opciones de bizcochos caseros sin gluten en Thermomix que sirven como referencia para crear versiones aptas para celíacos.

Si te apetece salir de lo clásico, prueba unas magdalenas de coco en Thermomix. Cambian totalmente el sabor y quedan genial para variar.

Para montar una merienda completa

Las magdalenas combinan con casi todo: café, leche, té o chocolate caliente. Y si te vienes arriba y quieres una mesa dulce más completa, puedes añadir donuts caseros en Thermomix o unas galletas de avena fáciles con Thermomix para equilibrar entre lo clásico y lo más ligero.

Un básico que siempre apetece

Las magdalenas en Thermomix son de esas recetas que no fallan. Fáciles, rápidas y con un resultado constante. Da igual si estás empezando o si ya tienes mano con la repostería: siempre apetecen y siempre salen bien.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de horneado: 15–20 minutos

Porciones: 12 magdalenas

Información nutricional (aprox.): unas 2.400 kcal en total (200 kcal por magdalena)

Tipo de cocina: repostería casera

Tipo de comida: desayuno / merienda / postre

Una receta práctica, rica y muy fácil de repetir, perfecta para sacarle partido a la Thermomix y disfrutar de algo casero sin complicarse.