Magdalenas de Halloween: receta fácil y terrorífica

Pocas épocas del año resultan tan divertidas en la cocina como la víspera de Todos los Santos. Preparar repostería temática con los niños o para una fiesta entre amigos es un planazo, pero la verdad es que nadie quiere complicarse la vida con modelados de fondant interminables o glaseados imposibles que requieren pulso de cirujano. La clave de estas magdalenas reside en conseguir una masa esponjosa, con el copete justo, y aplicar una decoración vistosa pero tan sencilla que sale bien a la primera.

Ingredientes

200 g de harina de trigo común

150 g de azúcar blanco

3 huevos camperos a temperatura ambiente

100 ml de aceite de oliva suave (o girasol si prefieres un sabor más neutro)

80 ml de leche entera

1 sobre de levadura química tipo Royal (16 g)

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de cacao puro en polvo

150 g de chocolate negro para fundir (para la cobertura «telaraña»)

Nata para montar o nubes de azúcar para decorar estilo fantasma

Ojitos de azúcar comestibles o fideos de chocolate

Cómo hacer magdalenas de Halloween paso a paso

En un bol amplio, bate los huevos con el azúcar utilizando unas varillas eléctricas durante unos cuatro minutos. Buscamos que la mezcla blanquee y duplique su volumen para atrapar aire. Sin dejar de batir a velocidad baja, vierte el aceite en hilo fino, la leche y la esencia de vainilla hasta que queden perfectamente integrados en la mezcla. Tamiza la harina junto con la levadura y el cacao. Incorpora todo al bol con una espátula de silicona, realizando movimientos envolventes suaves para no bajar el aire que hemos conseguido antes. Reposo en frío. Este paso cambia las reglas del juego: cubre el bol con film transparente y mételo en la nevera durante al menos 30 minutos. El choque térmico entre la masa helada y el horno caliente creará ese copete alto tan apetecible. Precalienta el horno a 200 °C. Reparte la masa en los moldes de papel colocados previamente dentro de una bandeja rígida para magdalenas, llenando dos tercios de su capacidad. Hornea a 190 °C con calor arriba y abajo durante 15 o 18 minutos. Pincha el centro con un palillo para comprobar que salen limpias. Decoración terrorífica. Deja enfriar las magdalenas sobre una rejilla.

Mientras tanto, aprende cómo preparar Cupcakes fantasma para Halloween usando nata montada firme sobre la superficie y colocando dos chispas de chocolate a modo de ojos, o derrite chocolate negro para trazar tiras cruzadas que simulen momias sobre el copete.

Trucos para que salga perfecto

Usar una bandeja metálica para muffins donde encajar las cápsulas de papel evita que la masa se expanda hacia los lados por el peso.

A la hora de decorar, no tengas prisa. Si colocas la cobertura de queso, el merengue o la nata con el bizcocho aún templado, la grasa se derretirá y la decoración terminará resbalando por los laterales en un desastre bastante poco fotogénico.

Variantes de la receta

Si te apetece variar los sabores o buscas opciones con colores más acordes a la temporada, puedes inspirarte en la técnica de los Cupcakes de Halloween añadiendo colorante naranja a un glaseado de crema de queso sobre la base de cacao.

Para quienes prefieren aromas especiados y otoñales, sustituir parte de los líquidos por puré casero de hortaliza abre la puerta a unos increíbles Muffins de calabaza para Halloween, donde la canela, el jengibre y el clavo maridan de maravilla con pepitas de chocolate negro.

Con qué acompañar magdalenas de Halloween

Un vaso de leche templada teñida con una gota de colorante verde o un chocolate a la taza bien espeso son los acompañantes naturales para esta merienda.

Cómo conservar magdalenas de Halloween

Guarda las magdalenas sin decorar en una lata de metal o en un recipiente hermético a temperatura ambiente; aguantarán tiernas hasta cuatro días. Si ya llevan coberturas lácteas como nata o crema de queso, guárdalas en la nevera en un contenedor cerrado para que no absorban olores y sácalas 15 minutos antes de comer.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos de preparación + 30 minutos de reposo + 18 minutos de horneado

Porciones: 12 magdalenas

Tipo de cocina: Repostería creativa / Fusión festiva

Tipo de comida: Merienda / Postre / Dulce de fiesta

Calorías totales de la receta: Aprox. 2.520 kcal en total (unas 210 kcal por unidad decorada)