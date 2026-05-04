Leche de almendras Thermomix receta casera fácil y bebida vegetal saludable

La leche de almendras en Thermomix no tiene aditivos raros, puedes controlar el sabor y, además, te sale más económica a medio plazo. Y sí, sabe mejor que muchas opciones del supermercado.

No necesitas nada complicado. De hecho, lo ideal es no añadir demasiado.

Paso previo importante: el remojo

Antes de usar la Thermomix, hay un paso clave, dejar las almendras en un remojo previo de unas 9 o 10 horas. Con esto consigues:

Ablanda las almendras.

Mejora la textura.

Facilita la digestión.

Después del remojo, escúrrelas y enjuágalas bien.

Paso a paso con Thermomix

Triturar las almendras

Añade al vaso las almendras ya remojadas, el litro de agua.

Programa un minuto a velocidad progresiva 5–10.

a velocidad progresiva 5–10. La mezcla se volverá blanca, ligeramente espumosa. Es buena señal.

Colar la bebida

Este paso es importante si quieres una textura suave.

Usa:

Una bolsa para bebidas vegetales.

O un colador fino con gasa.

Vierte la mezcla y presiona bien para extraer todo el líquido.

Ajustar sabor (opcional)

Aquí puedes personalizar:

Añadir dátiles para dulzor natural

Un toque de vainilla

Una pizca de canela

Si añades algo, mezcla unos segundos más en la Thermomix (velocidad 5, unos 10–15 segundos).

Refrigerar

Guarda la leche en una botella de vidrio o recipiente hermético. En frío está mucho mejor. Además, la textura se asienta.

Consejos que marcan diferencia

Ajusta la proporción. Si quieres una bebida más cremosa:

Usa menos agua (750 ml en vez de 1 litro)

Si la prefieres ligera, añade un poco más.

Tritura bien

Ese minuto a velocidad alta es clave. Cuanto mejor tritures, más sabor y nutrientes extraes.

No te saltes el colado. Puedes no colarla, sí… pero la textura cambia bastante. Queda más espesa y granulosa.

Qué hacer con la pulpa de almendra

Aquí mucha gente se equivoca y la tira, pero esa pulpa (okara de almendra) se puede usar para:

Galletas caseras

Bizcochos

Añadir a yogures

Mezclar en smoothies

Incluso puedes secarla y usarla como “harina”.

Variaciones interesantes

Cuando ya dominas la receta básica, puedes probar cosas nuevas:

Con cacao puro – bebida tipo chocolate.

Con canela y vainilla – más aromática.

Con dátiles y un toque de sal – estilo “caramelo suave”.

Pequeños cambios, resultados muy distintos.

Conservación

No dura tanto como una bebida industrial. Es lo normal.

En nevera: 3–4 días.

Agita antes de usar (es normal que se separe un poco).

Si huele raro o cambia demasiado de textura, mejor no arriesgar.

¿Es realmente saludable?

Sí, sobre todo si no le añades azúcar.

Tiene:

Grasas saludables

Bajo contenido calórico

Sin lactosa

Apta para dietas veganas

Eso sí, no sustituye exactamente a la leche en nutrientes (por ejemplo, tiene menos proteína). Pero como alternativa, funciona muy bien.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 8–12 horas de remojo)

Porciones: 1 litro aprox. (4–5 vasos)

Información nutricional: unas 40–60 kcal por vaso (sin azúcar añadido)

Tipo de cocina: saludable / casera

Tipo de comida: bebida vegetal