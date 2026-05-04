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Leche de almendras Thermomix receta casera fácil y bebida vegetal saludable

Leche vegetal
Leche de almendras.
Francisco María
  • Francisco María
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Leche de almendras Thermomix receta casera fácil y bebida vegetal saludable sin aditivos ni conservantes.

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La leche de almendras en Thermomix no tiene aditivos raros, puedes controlar el sabor y, además, te sale más económica a medio plazo. Y sí, sabe mejor que muchas opciones del supermercado.

Ingredientes básicos

No necesitas nada complicado. De hecho, lo ideal es no añadir demasiado.

  • 150 g de almendras crudas (mejor sin tostar y sin sal)
  • 1 litro de agua
  • 1 pizca de sal (opcional)
  • 1–2 dátiles o un poco de miel (opcional, para endulzar)
  • 1/2 cucharadita de vainilla (opcional)
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    Cuanto más simple, más puro será el sabor.

    Paso previo importante: el remojo

    Antes de usar la Thermomix, hay un paso clave, dejar las almendras en un remojo previo de unas 9 o 10 horas. Con esto consigues:

    • Ablanda las almendras.
    • Mejora la textura.
    • Facilita la digestión.
    • Después del remojo, escúrrelas y enjuágalas bien.mercadona almendras

    Paso a paso con Thermomix

    Triturar las almendras

    • Añade al vaso las almendras ya remojadas, el litro de agua.
    • Programa un minuto a velocidad progresiva 5–10.
    • La mezcla se volverá blanca, ligeramente espumosa. Es buena señal.

    Colar la bebida

    Este paso es importante si quieres una textura suave.

    Usa:

    • Una bolsa para bebidas vegetales.
    • O un colador fino con gasa.

    Vierte la mezcla y presiona bien para extraer todo el líquido.

    Ajustar sabor (opcional)

    Aquí puedes personalizar:

    • Añadir dátiles para dulzor natural
    • Un toque de vainilla
    • Una pizca de canela
    • Si añades algo, mezcla unos segundos más en la Thermomix (velocidad 5, unos 10–15 segundos).

    Refrigerar

    Guarda la leche en una botella de vidrio o recipiente hermético. En frío está mucho mejor. Además, la textura se asienta.

    Consejos que marcan diferencia

    Ajusta la proporción. Si quieres una bebida más cremosa:

    • Usa menos agua (750 ml en vez de 1 litro)
    • Si la prefieres ligera, añade un poco más.
    • Tritura bien
    • Ese minuto a velocidad alta es clave. Cuanto mejor tritures, más sabor y nutrientes extraes.

    No te saltes el colado. Puedes no colarla, sí… pero la textura cambia bastante. Queda más espesa y granulosa.

    Qué hacer con la pulpa de almendra

    Aquí mucha gente se equivoca y la tira, pero esa pulpa (okara de almendra) se puede usar para:

    • Galletas caseras
    • Bizcochos
    • Añadir a yogures
    • Mezclar en smoothies
    • Incluso puedes secarla y usarla como “harina”.

    Variaciones interesantes

    Cuando ya dominas la receta básica, puedes probar cosas nuevas:

    • Con cacao puro – bebida tipo chocolate.
    • Con canela y vainilla – más aromática.
    • Con dátiles y un toque de sal – estilo “caramelo suave”.

    Pequeños cambios, resultados muy distintos.

    Conservación

    No dura tanto como una bebida industrial. Es lo normal.

    • En nevera: 3–4 días.
    • Agita antes de usar (es normal que se separe un poco).
    • Si huele raro o cambia demasiado de textura, mejor no arriesgar.

    ¿Es realmente saludable?

    Sí, sobre todo si no le añades azúcar.

    Tiene:

    • Grasas saludables
    • Bajo contenido calórico
    • Sin lactosa
    • Apta para dietas veganas

    Eso sí, no sustituye exactamente a la leche en nutrientes (por ejemplo, tiene menos proteína). Pero como alternativa, funciona muy bien.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos (más 8–12 horas de remojo)

    Porciones: 1 litro aprox. (4–5 vasos)

    Información nutricional: unas 40–60 kcal por vaso (sin azúcar añadido)

    Tipo de cocina: saludable / casera

    Tipo de comida: bebida vegetal

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