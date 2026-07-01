Jordi Cruz y Pepe Rodríguez coinciden: «El salmorejo no lleva agua, sino 1 kg de tomates, 200 g de pan y 100 ml de aceite»

Llega el calor, y con él las ganas de comer platos fresquitos y simples de preparar. Si hace escasos días os hablábamos del mejor gazpacho de supermercado, hoy traemos a la palestra al salmorejo. Una receta típica de Córdoba, y que para los dos chefs jurados de Masterchef, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, no debe llevar agua, sino otro tipo de preparación que potencia al máximo su sabor.

Esta receta consiste en una crema fría, de origen humilde pero con un arraigo cultural profundo. No solo ofrece un refresco al paladar inmediato gracias a su textura y temperatura, sino que se ha consagrado como uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea.

Una receta que ayuda a nuestro cuerpo

El ingrediente principal de esta elaboración es el tomate, una fuente excepcional de licopeno, un potente antioxidante que protege nuestras células frente al envejecimiento y ayuda a cuidar nuestra salud cardiovascular de posible riesgo de infartos y problemas derivados.

Para los chefs, al triturarse junto con el aceite de oliva virgen extra, la absorción de este compuesto se multiplica de forma exponencial. Asimismo, el empleo de un buen aceite de oliva aporta ácidos grasos monoinsaturados, conocidos por ser unos grandes reductores de los niveles de colesterol.

Por su parte, el ajo suma a la receta propiedades antisépticas y vasodilatadoras, convirtiendo este plato en una mezcla natural de vitaminas A, C y E que refuerza nuestro sistema inmunológico y protege la piel de los efectos nocivos de la exposición al sol.

Ingredientes para el salmorejo perfecto

Con tan solo unos pocos ingredientes podemos elaborar este rico y sabroso plato. Ambos chefs coinciden en que la diferencia para hacer de este salmorejo algo excepcional es tener en cuenta las medidas de cada ingrediente.

1 kilo de tomates pera (muy maduros y rojos) 200 g de pan de hogaza (con buena miga) 100 ml de aceite de oliva virgen extra 1 diente de ajo 10 g de sal Un chorrito sutil de vinagre de Jerez ¿Cómo hacer el salmorejo perfecto? Los pasos a seguir para elaborar esta receta de los famosos chefs son muy sencillos:

Lava bien los tomates y trocéalos en cuartos (no hace falta pelarlos). Corta los 200 g de pan de hogaza en trozos medianos. Pela el diente de ajo y córtalo por la mitad a lo largo para retirar el germen (el hilito verde de dentro). Así evitarás que repita. En un bol grande, introduce los tomates troceados, el pan, el ajo y los 10 g de sal. Remueve un poco con las manos o una cuchara para que los ingredientes entren en contacto. Cubre el bol y mételo en la nevera durante 1 hora. Saca el bol de la nevera y vierte todo su contenido en una batidora de vaso de alta potencia o robot de cocina. Tritura a máxima potencia durante 3 o 4 minutos. Tienes que conseguir una base completamente fina y homogénea. Ahora reduce la velocidad a nivel medio y, con la batidora en marcha, ve vertiendo los 100 ml de AOVE muy poco a poco, en forma de hilo continuo. Puedes añadir un chorrito sutil de vinagre de Jerez. Para una finura extrema, muy estilo de Jordi Cruz, pasa el salmorejo por un colador para eliminar cualquier rastro de piel o pepita. Devuelve el salmorejo a la nevera hasta el momento de servir para que esté bien frío. Sírvelo en platos hondos y decora la superficie con huevo duro picado, unas lascas de jamón ibérico y unas gotas finales de AOVE.

Para alcanzar la excelencia, el plato fusiona de forma magistral los dos métodos de los chefs. El proceso comienza con el secreto de Pepe Rodríguez, basado en la tradición y el reposo.

Después, el toque de precisión de Jordi Cruz: la mezcla se tritura a máxima potencia durante varios minutos y, posteriormente, se vierte el aceite poco a poco en forma de hilo con la batidora en marcha. De esta forma se logra una emulsión perfecta y una textura de alta cocina.

Al respetar la pureza de sus ingredientes y el equilibrio exacto de sus cantidades, se consigue un salmorejo con el sabor y la precisión que exigen los paladares expertos.