Ramón Guillén, el chef que ha conquistado el paladar de Luis Enrique y Mbappé con sus paellas

En el universo del fútbol de élite, donde cada detalle marca la diferencia, la alimentación se ha convertido en una parte fundamental del rendimiento de los grandes campeones. Detrás de algunas de las estrellas más importantes del planeta aparece un nombre que ha ganado protagonismo en los últimos años: Ramón Guillén, conocido en redes sociales como Ramonkey Chef, el cocinero español que ha conseguido hacerse un hueco entre los futbolistas más reconocidos del mundo. Nacido en Andorra (Teruel) y residente actualmente en Ibiza, Guillén ha construido una carrera basada en una idea clara: respetar el producto, recuperar la tradición y darle un toque personal a la cocina española. Su especialidad son los arroces y, especialmente, sus famosas paellas, una elaboración que ha convertido en una auténtica experiencia gastronómica.

Pero el gran salto de Ramón Guillén llegó cuando su cocina empezó a formar parte de la vida privada de algunos de los mejores futbolistas del planeta. Ha cocinado para figuras como Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, dos de los grandes nombres del fútbol internacional, además de otros jugadores de primer nivel como Lautaro Martínez, Marcos Llorente, Paco Alcácer u Ousmane Dembélé.

Su relación con Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, es uno de los ejemplos más destacados de la confianza que ha generado entre los futbolistas. Tras la histórica conquista de la Champions League del conjunto parisino, Ramón quiso felicitar al jugador marroquí con uno de sus platos más reconocidos: una paella preparada especialmente para la ocasión. «Hoy lo volviste a hacer amigo, lo volviste a hacer. Sigue brillando, sigue haciendo brillar a la gente que te admira, la gente que cuidas», escribió el chef en sus redes sociales.

También ha protagonizado momentos especiales junto a Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán y de la selección argentina. En una de sus experiencias gastronómicas, el futbolista se puso el delantal y participó en la preparación de una receta junto al chef, demostrando la cercanía que caracteriza la manera de trabajar de Guillén. Para él, cocinar no consiste únicamente en servir un plato, sino en crear un momento único alrededor de la mesa.

El fenómeno de Ramonkey Chef va mucho más allá de sus clientes famosos. Su propuesta ha conseguido conectar con miles de personas gracias a una cocina que mezcla tradición española, creatividad y espectáculo. Sus vídeos preparando arroces, explicando técnicas y compartiendo momentos con deportistas han convertido sus paellas en todo un fenómeno en redes sociales.

Junto a Alejandro Aparicio, Ramón Guillén creó Gastronomía Gamberra, un proyecto de catering para eventos privados y públicos que refleja perfectamente su filosofía culinaria. Bajo la idea de «hacer cosas diferentes», la marca apuesta por una cocina menos formal, más cercana y con personalidad propia.

Su pasión por la gastronomía viene de sus raíces familiares. El propio Ramón ha explicado la importancia del aprendizaje en casa: «En la sangre está el respeto al producto. Me crié viendo cómo trataban el producto en casa». Una frase que resume su manera de entender la cocina: cuidar la materia prima y darle el valor que merece.