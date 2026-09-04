Hummus de garbanzos negros: receta saludable, cremosa y diferente

Romper con la monotonía en la cocina a veces solo requiere cambiar un ingrediente en apariencia menor que trastoca por completo el resultado final. Estamos muy acostumbrados al clásico paté de legumbre rubia, rindiendo honores de vez en cuando a una tradicional ensalada de garbanzos de Arguiñano o replicando los trucos de un clásico hummus de garbanzos de Arguiñano cuando organizamos un picoteo rápido. Sin embargo, dar el salto a variedades menos habituales como la legumbre negra nos regala un contraste visual imponente y una textura mantequillosa fuera de lo común.

Si te apetece experimentar más allá de los formatos habituales, incluso puedes probar un atípico hummus de aguacate sin garbanzos para ampliar el recetario, aunque el protagonista oscuro de hoy se lleva la palma en cualquier mesa que busque originalidad.

Ingredientes

400 gramos de garbanzos negros ya cocidos, escurridos de su líquido de conservación.

2 cucharadas soperas colmadas de pasta de sésamo o tahini de buena calidad.

2 dientes de ajo pequeños, sin el germen central para evitar repeticiones pesadas.

El zumo exprimido de medio limón jugoso.

4 cubitos de hielo pequeños para aportar ligereza al triturar.

1 cucharadita de comino molido en polvo.

Aceite de oliva virgen extra, sal marina y pimentón dulce o picante para decorar.

Cómo hacer hummus de garbanzos negros paso a paso

Colocar los garbanzos negros ya cocidos en el vaso de un robot de cocina o batidora de vaso potente junto con los ajos pelados. Añadir el tahini, el zumo de limón exprimido, el comino molido y una pizca generosa de sal marina. Triturar a velocidad media durante un minuto hasta obtener una pasta densa y uniforme. Incorporar los cubitos de hielo de uno en uno mientras la máquina sigue funcionando, un truco infalible para emulsionar la grasa y lograr una textura espumosa. Verter un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en hilo fino mientras se integra el conjunto por última vez. Servir en un plato hondo dibujando espirales con el reverso de una cuchara y rematar con un toque de pimentón y más aceite de oliva en superficie.

Trucos para que salga perfecto

La legumbre negra tiene una piel exterior algo más recia que la blanca tradicional, por lo que retirar manualmente esa película tras la cocción marca la diferencia entre una crema correcta y un terciopelo absoluto en el paladar.

Añadir el hielo picado no es un capricho estético; el contraste térmico blanquea ligeramente la pasta y multiplica la cremosidad de la mezcla sin necesidad de añadir agua templada que diluya los sabores.

Variantes de la receta

Quienes busquen un punto ahumado irresistible pueden incorporar media cucharadita de pimentón de la Vera agridulce directamente en el vaso de la batidora. Otra opción excelente consiste en triturar unas hojas de cilantro fresco junto con los garbanzos, aportando un matiz herbáceo muy fresco que contrasta de maravilla con la potencia terrosa de esta variedad de legumbre.

Con qué acompañar hummus de garbanzos negros

Unos triángulos de pan de pita tostados en la sartén con un hilo de aceite y escamas de sal son el soporte ideal para untar sin compasión. También funciona de lujo como cama para unas verduras asadas al horno o unos bastones crujientes de zanahoria y apio.

Cómo conservar hummus de garbanzos negros

Guarda el paté vegetal en un tarro de cristal hermético dentro de la nevera, cubriendo la superficie con una fina película de aceite de oliva para que la pasta no se reseque en contacto con el aire. Se mantiene en perfecto estado durante cuatro o cinco días sin perder propiedades.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos en total.

Porciones: 4 raciones de picoteo.

Tipo de cocina: Fusión mediterránea y de vanguardia casera.

Tipo de comida: Aperitivo, entrante saludable o cena ligera.

Información nutricional aproximada: 240 calorías totales por ración, destacando su aporte de fibra soluble, proteínas vegetales y grasas cardiosaludables procedentes del sésamo y el aceite de oliva.