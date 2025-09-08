Hummus receta de Karlos Arguiñano: cómo prepararlo paso a paso fácil y delicioso

El hummus es de esos platos que sorprenden porque son muy fáciles de hacer, llevan ingredientes sencillos y aun así parece que has preparado algo “gourmet”. Arguiñano lo suele recomendar porque es rápido, saludable y, como él diría, rico, rico.

Lo mejor de esta crema de garbanzos es que sirve para casi todo: untar en pan pita, mojar crudités de zanahoria o apio, ponerlo en una mesa de picoteo con amigos o, simplemente, tenerlo en la nevera como un snack saludable. Una receta con origen tradicional.

Ingredientes para 6 raciones

400 g de garbanzos cocidos (de bote si quieres ir rápido).

2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo).

1 diente de ajo.

Zumo de 1 limón grande.

60 ml de aceite de oliva virgen extra.

½ cucharadita de comino en polvo.

½ cucharadita de sal.

2–3 cucharadas de agua fría (para ajustar la textura).

Pimentón dulce o picante (para decorar).

Un chorrito extra de aceite al servir.

Cómo se prepara

Los garbanzos, la base de todo

Si son de bote, enjuágalos bajo el grifo para quitarles el líquido. Si los cueces tú, mucho mejor, pero ya sabes que toca ponerlos a remojo la noche anterior. Batirlo todo

Echa los garbanzos en el vaso de la batidora junto con el tahini, el ajo troceado, el zumo de limón, el comino, la sal y el aceite de oliva. Tritura bien hasta que tengas una pasta densa. Ajustar la textura

Aquí viene el truco: añade un poco de agua fría y vuelve a batir. Así queda mucho más cremoso. Ve probando hasta que logres la textura que más te guste: ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Rectificar y dar tu toque

Pruébalo y corrige lo que haga falta: un poco más de limón si lo quieres ácido, más comino si te gusta el sabor especiado o un poquito más de sal si lo notas soso. Montar el plato

Pon el hummus en un cuenco, haz un pequeño remolino con la cuchara, añade un chorrito de aceite de oliva por encima y espolvorea pimentón. Ya lo tienes listo para servir con pan pita, palitos de zanahoria o lo que más te apetezca.

Consejos de la abuela (y de Arguiñano también)

Si no encuentras tahini, puedes triturar semillas de sésamo tostadas con un poco de aceite. O echar salsa como la de soja.

Si quieres que quede más fino todavía, quítales la piel a los garbanzos uno a uno (es entretenido, pero el resultado se nota).

Guarda el hummus en la nevera en un bote cerrado. Te aguantará 3 o 4 días sin problema.

Puedes darle un giro añadiendo remolacha cocida (queda rosa intenso) o aguacate (para un hummus verde muy fresco).

Calorías aproximadas

Garbanzos (400 g): 640 kcal.

Tahini (30 g): 180 kcal.

Aceite de oliva (65 ml): 585 kcal.

Limón, ajo y especias: 30 kcal.

Total: unas 1.435 kcal en toda la receta.

Si lo repartes entre 6 raciones, cada porción tiene alrededor de 240 kcal. Perfecto para un aperitivo sano y nutritivo.

Para terminar

El hummus de Arguiñano es un ejemplo claro de que la cocina no tiene por qué ser complicada para ser deliciosa. Con cuatro cosas de la despensa, en menos de diez minutos tienes un dip saludable que gusta a todo el mundo. Y lo mejor: puedes darle tu toque personal y hacerlo a tu manera.