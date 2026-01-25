Cómo hacer pizza en la freidora de aire: masa crujiente y lista en minutos
Hacer pizza en freidora de aire: cómo prepararla paso a paso y que quede crujiente.
Hacer pizza en la freidora de aire tiene muchas ventajas respecto al horno tradicional. Primero de todo, la cocción se reduce casi a la mitad, convirtiéndola en una forma ideal para hacer comidas rápidas. Además, el calor circula muy homogéneamente y podremos hacer una base crujiente sin secar los ingredientes. Y, por supuesto, consume menos energía.
Ingredientes para la masa básica Para una pizza individual
Para una pizza individual necesitarás:
-
120 g de harina de trigo
-
70 ml de agua templada
-
10 ml de aceite de oliva
-
5 g de levadura seca
-
Una pizca de sal
Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Amasa durante unos minutos y deja reposar 20–30 minutos si tienes tiempo. Si vas con prisa, también puedes usar masa ya preparada.
El secreto de una buena base
Estira la masa fina, adaptándola al tamaño del cestillo de la freidora de aire. Un truco clave es precocinar la base 3–4 minutos a 180 ºC antes de añadir los ingredientes. Así evitarás que quede blanda por el centro.
Salsa y toppings al gusto
Una buena pizza empieza con una base sabrosa. Puedes optar por una salsa para pizza casera, fácil de preparar con tomate natural, ajo y especias. Extiende una capa fina para no humedecer demasiado la masa.
A partir de ahí, elige tus ingredientes favoritos: mozzarella, champiñones, jamón, aceitunas, pepperoni o verduras asadas. Si te gusta innovar, la pizza piña es perfecta para quienes disfrutan del contraste dulce-salado.
Cocción perfecta en minutos
Con la pizza ya montada, cocina en la freidora de aire entre 6 y 8 minutos a 190 ºC. Vigila el punto del queso y ajusta el tiempo según el grosor de la masa y la potencia de tu aparato. El resultado: queso fundido, bordes dorados y base crujiente.
Ideas rápidas y versiones alternativas
La freidora de aire también es ideal para recetas exprés. Si buscas opciones más ligeras, prueba una pizza sin masa, hecha con base de coliflor o pollo. Otra opción divertida son las pizzadillas, usando tortillas de trigo como base, listas en menos de 5 minutos.
Y si cuidas tu alimentación, una pizza fit en la freidora de aire es una alternativa rápida, saludable y muy sabrosa.
Información suplementaria
-
Tiempo de preparación: 10 minutos
-
Tiempo de cocción: 8 minutos
-
Porciones: 1 pizza individual
-
Información nutricional (aprox.): 650 kcal por pizza completa
-
Tipo de cocina: Italiana
-
Tipo de comida: Plato principal
Con estos consejos, hacer pizza en la freidora de aire será tan fácil que querrás repetir una y otra vez. Rápida, crujiente y totalmente personalizable