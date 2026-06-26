Los fruteros coinciden: ésta es la forma para que los plátanos no se estropeen en verano y no es dejarlos en la nevera

La forma para que los plátanos no se estropeen en verano y no es dejarlos en la nevera, los fruteros coinciden en este gesto. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Un ingrediente básico de la cesta de la compra puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. De tal forma que conseguiremos descubrir la esencia de este básico que nos durará más de lo esperado.

Con el calor del verano, las altas temperaturas hacen que se llegue a unas cifras que pueden ser nunca vistas. Unas cifras que pese a estar dentro de casa, igualmente podemos tener o incluso mantener por la noche, con lo que, necesitaremos estar muy pendientes de estos cambios que podrían acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Un giro radical en el que los fruteros coinciden y pueden hacer que los plátanos se estropeen en verano en menos tiempo, es cuestión de cuidarnos de una forma que no implica dejarlos en la nevera sino todo lo contrario.

Todos los fruteros coinciden en esta forma de conservar esta fruta

El verano es una época del año en la que deberemos estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En especial en estos días en los que queremos que nuestra comida se conserve en las mejores condiciones posibles.

Es hora de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es momento de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Un cambio de ciclo que nos servirá para mantener este tipo de fruta puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. La novedad que podría convertirse en la mejor fruta para todos. Un alimento que puede acompañarnos en los días de playa o de piscina.

Conseguiremos obtener este elemento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Estas frutas pueden conservarse mucho mejor, siguiendo las directrices de los expertos. Los plátanos nos durarán más, sin necesidad de ponerlos en la nevera, podremos hacer posible lo imposible.

Esta es la forma de conseguir que los plátanos no se estropeen en verano

En verano es la época del año en la que los plátanos pueden durar menos en la nevera. Algo que vemos con un cambio de color que podremos conseguir nada más ver esta transformación que sufren al pasar de amarillo a negro en un tiempo récord. De nada sirve ponerlos en la nevera, hay una forma más efectiva de conseguir este cambio.

Yal y como nos explican desde Plátanos Ruiz desde su blog nos dan los 10 consejos más valiosos para conseguir que los plátanos nos duren mucho más tiempo:

Nunca dejes los plátanos expuestos a una fuente de calor porque, literalmente, se cocerían.

Evita los golpes que provocan el oscurecimiento del fruto tanto por dentro como por fuera, perdiendo brillo y calidad.

Mantén una temperatura adecuada: entre 10 y 20 grados el plátano sigue madurando de forma natural, mantiene su sabor y aspecto y dura más.

Evita ponerlos en lugares donde haya corriente de aire porque, tanto si es frío como caliente, el aire le hace perder brillo.

Lo ideal es que estén a temperatura de ambiente doméstico, pero si no se dispone de un rincón que reúna las condiciones óptimas, puedes guardarlos en la nevera en una bolsa de plástico, (Aunque se oscurecerán seguirán conservando su sabor y calidad).

Aléjalos de frutas que desprenden etileno como las manzanas, peras, mangos, papayas, aguacates y kiwis.

No los apiles. Siempre que sea posible, cuélgalos.

Intenta mantener el racimo unido, no separes los plátanos individualmente.

Para ralentizar el proceso de maduración, envuelve la zona del racimo con papel film.

Si crees que van a madurar antes de su consumo, puedes congelarlos para utilizarlos para postres o batidos.