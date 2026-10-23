Dedos de bruja veganos: receta fácil y terrorífica

Preparar una merienda temática libre de ingredientes de origen animal no tiene por qué traducirse en complicaciones raras ni en resultados secos. La repostería vegana ha avanzado lo suficiente como para conseguir masas quebradas con la misma textura crujiente y ese toque hojaldrado tan apetecible de las galletas tradicionales. Estos dedos de bruja son la prueba evidente: un dulce vistoso, siniestro y con una masa sabrosa que gusta tanto a niños como a mayores.

Ingredientes para preparar dedos de bruja veganos

230 gramos de harina de trigo común

100 gramos de margarina vegetal en bloque bien fría

75 gramos de azúcar glas

30 mililitros de bebida vegetal neutra (la de almendra sin azúcar o la de soja funcionante estupendamente).

Una cucharadita de extracto puro de vainilla

Una pizca de sal marina fina

Media cucharadita de levadura química en polvo

Un puñado de almendras crudas enteras sin piel

Cuatro cucharadas de mermelada de fresa, frambuesa o cereza sin gelatinas de origen animal.

Cómo hacer dedos de bruja veganos paso a paso

En un cuenco amplio, tamiza la harina junto con el azúcar glas, la levadura y la sal. Añade la margarina vegetal recién sacada del frigorífico, cortada en dados pequeños. Con la punta de los dedos, ve pellizcando la mezcla hasta obtener una textura arenosa, similar a la del pan rallado. Es importante trabajar rápido para no transmitir excesivo calor a la grasa. Vierte la bebida vegetal y la esencia de vainilla. Integra los ingredientes con una espátula de silicona hasta que la masa empiece a unirse. Termina de compactar sobre la mesa de trabajo formando un disco uniforme sin amasar demasiado, envuélvelo en papel film y déjalo reposar en el frigorífico durante media hora para que la harina se hidrate y la grasa vuelva a coger cuerpo.

Qué ingredientes utilizar para sustituir el huevo y la mantequilla

Lograr una consistencia firme sin recurrir a la repostería tradicional es más sencillo de lo que parece. La mantequilla se reemplaza por margarina vegetal en bloque, evita las de tarrina para untar, ya que contienen demasiada agua, o por aceite de coco virgen extra en estado sólido. El aceite de coco aporta un matiz sutil muy agradable, aunque la margarina ofrece un sabor más neutro y parecido a la galleta clásica de mantequilla.

El huevo no hace ninguna falta en este tipo de masa quebrada. La combinación de la bebida vegetal con el almidón de la propia harina genera la liga suficiente para compactar los ingredientes.

Si estás montando un buffet temático completo en casa, estas galletas combinan de miedo con unos esponjosos muffins de calabaza para Halloween, ideales para aportar aromas de canela y especia a la mesa.

Cómo dar forma y decorar los dedos de bruja veganos

Corta porciones de masa de unos 15 gramos. Hazlas rodar contra la mesa para crear cilindros alargados, un poco más estrechos que un dedo real porque en el horno crecerán un poco. Marca un par de hendiduras apretando suavemente con dos dedos para simular las articulaciones de los nudillos.

Haz pequeños cortes transversales con un cuchillo afilado en las zonas de los nudillos para imitar las arrugas de la piel. En la punta, presiona ligeramente con la yema del pulgar para formar la cavidad de la uña. Pon una pizca de mermelada roja en ese hueco y coloca encima la almendra cruda, presionando para que quede bien pegada.

Para completar un surtido de repostería divertido y variado, puedes acompañar la bandeja con unos coloridos cupcakes de Halloween o preparar unos llamativos cupcakes fantasma para Halloween, logrando un contraste estupendo entre el crujiente de las galletas y la suavidad del bizcocho.

Cuánto tiempo hay que hornear los dedos de bruja

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Dispón los dedos en una bandeja cubierta con papel de hornear, dejando algo de espacio entre cada unidad.

Hornea durante 12 o 14 minutos. Las galletas deben quedar cocidas pero pálidas por la parte superior, con apenas un tono dorado suave en la base. Al sacarlas del horno parecerán algo blandas, pero se endurecerán a medida que pierdan temperatura sobre una rejilla.

Ficha técnica de la receta:

Tiempo de preparación: 25 minutos (más 30 minutos de enfriado en nevera y 15 de horneado)

Porciones: 25-28 unidades

Información nutricional: Unas 80 kcal por unidad (alrededor de 2.100 calorías totales para toda la receta)

Tipo de cocina: Repostería creativa / Vegana

Tipo de comida: Merienda / Postre