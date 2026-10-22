Tarta cerebro de Halloween: receta terrorífica y fácil

Sorprender a los invitados en la noche de Halloween no exige ser un maestro pastelero ni dominar complicadas técnicas de moldeado. Basta con un bizcocho sabroso, un relleno jugoso y un poco de maña a la hora de dar volumen con la cobertura. La tarta con forma de cerebro es, sin duda, un clásico que nunca falla: causa ese impacto visual turbador entre lo grotesco y lo apetecible que tanto gusta en estas fechas. Si buscas complementar el buffet dulce con más opciones creativas, puedes apoyarte en algunas Tartas fáciles y originales de Halloween, que equilibran vistosidad y sencillez en la cocina.

El secreto para que esta receta funcione radica en la densidad del bizcocho. Necesitamos una miga firme que se deje tallar sin deshacerse en migajas, combinada con un almíbar o sirope que aporte el toque realista «sangriento». Es una preparación perfecta para elaborar con margen de tiempo, dejando que los sabores se asienten antes del momento de servir este llamativo Pastel terrorífico de Halloween en el centro de la mesa.

Ingredientes para hacer una tarta cerebro de Halloween

Pastel de cerebro de Halloween:

250g de harina, 250g de azúcar, 115g de mantequilla a temperatura ambiente, 2 huevos grandes L, 15g de polvo de cacao sin endulzar puro, 200ml de buttermilk (suero de mantequilla o de leche), 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharadita de colorante alimentario rojo en gel, 1 cucharadita de vinagre blanco, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Relleno y pasta modelable:

150g de mascarpone o queso crema Philadelphia, 60g de azúcar glas, 2 cucharadas de mermelada de frambuesa o fresa.

Recubrimiento y decoración:

400g de fondant rosa claro o de color piel (se puede hacer añadiendo unas gotas de colorante rojo y amarillo al fondant blanco), 150g de mermelada de fruta roja sin semillas, 1 cucharadita de jarabe de maíz o agua.

Como hacer un pastel de cerebro de Halloween

Empezamos precalentando el horno a 180°C con calor tanto arriba como abajo. Engrasamos un molde para hornear de 18-20cm de diámetro. Bate bien la mantequilla con el azúcar Integra los huevos uno a uno. En un recipiente aparte, mezcla el buttermilk con la vainilla y el colorante rojo hasta obtener un tono intenso. Tamiza la harina junto con el cacao y ve incorporándolos a la mezcla alternando con el suero de leche. Por último, en un vaso pequeño, mezcla el vinagre con el bicarbonato, reaccionarán haciendo burbujas, e intégralo rápidamente en la masa con movimientos envolventes. Vierte la preparación en el molde y hornea durante unos 35-40 minutos. Deja enfriar el bizcocho por completo sobre una rejilla antes de manipularlo, preferiblemente reservándolo unas horas en la nevera envuelto en film para que gane firmeza.

Cómo dar forma de cerebro a la tarta

Con el bizcocho frío y asentado, usa un cuchillo de sierra bien afilado para recortar los bordes superiores y dar al bizcocho una forma redondeada y ovalada, similar a un casco o un cráneo. Guarda los recortes de miga.

Marca una hendidura longitudinal poco profunda justo en el centro de la parte superior para simular la separación natural entre los dos hemisferios cerebrales.

Mezcla los recortes de bizcocho con el queso crema y la mermelada hasta formar una pasta moldeable; úsala para redondear aún más la superficie si ha quedado plana. Cubre toda la tarta con una capa fina de queso crema para que el fondant se adhiera sin problemas.

Cómo preparar la cobertura para decorar la tarta cerebro

Amasa el fondant rosa hasta que resulte maleable. Toma pequeñas porciones y forma cilindros alargados o «cordones» de unos 5 a 8 milímetros de grosor, similares a gusanos o tiras finas.

Ve pegando estas tiras sobre la superficie de la tarta haciendo curvas, eses y pliegues irregulares, apretándolas unas contra otras para imitar las circunvoluciones cerebrales. Es primordial respetar la hendidura central: no cruces tiras de un lado al otro para mantener la división entre los dos hemisferios.

Para rematar el efecto, mezcla la mermelada de frutos rojos con el sirope y pincela abundantemente toda la superficie, dejando que el brillo rojo se acumule en los huecos. Si te apasiona este tipo de repostería efectista, te divertirá probar en otra ocasión las Golosinas de cerebro para Halloween, ideales como bocado rápido.

Cómo conservar y servir la tarta cerebro de Halloween

Al contener queso crema y el almíbar de la mermelada, conviene guardar la tarta en el frigorífico dentro de un portatartas o recipiente hermético para proteger el fondant de la humedad excesiva. Se conserva en perfectas condiciones hasta 3 días en refrigeración. Para un servicio teatral, preséntala en una bandeja amplia con un cuchillo de trinchar clavado en el centro.

Ficha de la receta

Tiempo de preparación: 45 minutos + 35 minutos de horneado (más tiempo de enfriado)

Porciones: 8-10 raciones

Información nutricional: 420 kcal por ración (aprox. 3.780 kcal totales)

Tipo de cocina: Repostería creativa / Temática

Tipo de comida: Postre