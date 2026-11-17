Un sencillo cambio al preparar el aliño puede marcar la diferencia en el resultado de cualquier ensalada

Preparar una ensalada parece una de las tareas más sencillas de la cocina, pero hay pequeños detalles que pueden cambiar por completo el resultado. El chef español con estrella Michelin y juez de MasterChef, Jordi Cruz, ha compartido un truco para conseguir que los ingredientes del aliño se integren mejor y que cada bocado tenga un sabor más equilibrado.

El cocinero ha explicado en sus redes sociales que el orden en el que se incorporan el vinagre, la sal y el aceite de oliva es fundamental. Aunque muchas personas acostumbran a echar primero el aceite, Cruz recomienda seguir otra secuencia para evitar que la sal quede mal repartida por las verduras.

El vinagre y la sal deben ir antes que el aceite

El chef recomienda comenzar por el vinagre y añadir después la sal. El chef explica que «primero va el vinagre, porque es el único líquido capaz de diluir la sal de forma uniforme». El aceite de oliva debe incorporarse al final para evitar que dificulte la disolución de la sal y conseguir que el aliño se distribuya mejor por todos los ingredientes.

A continuación, hay que añadir la sal y mezclar ambos ingredientes antes de incorporar el aceite. Según el cocinero, si se hace al revés, los cristales pueden no disolverse correctamente. El aceite de oliva virgen extra debe quedar para el final, ya que puede actuar como una barrera y dificultar que la sal se integre bien en el aliño.

La vinagreta casera que recomienda Jordi Cruz

Además de explicar el orden de los ingredientes, el chef propone preparar una vinagreta casera para conseguir un resultado más homogéneo. Para ello, utiliza 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 50 mililitros de vinagre, tres gramos de sal y 15 mililitros de agua. La proporción es de tres partes de aceite por cada una de vinagre.

La elaboración consiste en mezclar primero el vinagre con la sal, incorporar después el agua y añadir poco a poco el aceite mientras se bate. También se puede incluir mostaza, miel o pimienta para adaptar el sabor. El propio Cruz destaca que el agua «ayuda a que la emulsión sea mucho más estable».