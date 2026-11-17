Cocinar tortilla de patatas no siempre es una tarea fácil. Muchas veces tiene truco. Como el que nos desvela el chef español, Dani García, que comenta la receta que suele aplicar en su restaurante Tragabuches, de Marbella. En su youtube, lo especifica en la receta de tortilla de patatas perfecta y jugosa. Y añade el truco que suele emplear para que quede cremosa.

En concreto, en esta receta sin cebolla, el chef comenta que suele engrasar la sartén con 25 gramos de mantequilla, algo que seguramente no se nos ocurra pero que nos grandes profesionales de la cocina nos aportan para que todo tenga mejor sabor, cremosidad y esponjosidad. Además es importante elegir bien los ingredientes, como el tipo de patata. En este caso, el chef elige la variedad agria nueva, ya que permite que la piel se deshaga antes, entre otros beneficios. También usa aceite de oliva virgen extra abundante, sal y mantequilla.

Ingredientes para hacer la receta de Dani García

Para unas 5-6 personas:

Ingrediente

Preparación de la tortilla sin cebolla

Elegir bien las patatas: agria nueva en este caso porque permite perder parte de su humedad durante la cocción y absorbe mejor el huevo. El chef la elige también cuando debe freír patatas fritas no solamente para la tortilla, «es la mejor», opina.

Semipochar las patatas

Cocinar las patatas en aceite a unos 130-140 °C, sin buscar que queden crujientes ni excesivamente doradas.

Huevos muy frescos

La frescura es importante para conseguir buen sabor y una mezcla que se integre bien con la patata. García utiliza huevos azules pero dice que no es necesario, lo importante es que sean frescos. El chef bate los huevos y añade un pequeño chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Mezclar las patatas calientes con el huevo

Cuando las patatas están listas, las pasa directamente del aceite al recipiente con los huevos batidos. Es muy importante hacerlo inmediatamente. La finalidad es dar con una masa donde el huevo y la patata estén bien integrados.

Dejar reposar unos 15 minutos

De esta forma, con este parón, las patatas absorben el huevo y el calor residual contribuye a iniciar el cuajado. «De vez en cuando vamos moviendo esta masa y podemos ir añadiendo aceite de oliva». Con esto perfecciona la masa y cuando se echa a la sartén está prácticamente hecha.

La polémica: 25 gramos de mantequilla

En una sartén doble especial para la tortilla, el chef revela el truco que usa para esta tortilla de patatas: añadir 25 gramos de mantequilla en la sartén, divididos en dos partes. Y luego, se añade la mezcla de patata y huevo. «La polémica, lo que no quiero es que el huevo coja color , pues el tostado distorsiona mucho la realidad del sabor, simplemente aplico el truco de una tortilla española a la de patatas. La mantequilla transmite el calor de una forma más lenta que el aceite de oliva y no hay más, ni la vas a ver ni la vas a notar».

¿Por qué utilizar mantequilla en lugar de aceite?

Tiene varias finalidades. Según García, el huevo no se hace demasiado y por esto luego queda mucho más cremoso y suave.

¿Cómo es la tortilla de patatas de Dani García?

Gusta y está buenísima por las razones antes destacadas. Por un lado, la elección de los ingredientes que es importante a la hora de hacer la tortilla. En este caso, escoger las patatas tipo agria y huevos siempre frescos.

Y lo más importante, además del huevo y también de añadir chorrito de aceite de oliva, hay que aplicar un poco de mantequilla extendida sobre la sartén. Con ello, está más cremosa, el exterior menos tostado, presenta una textura jugosa, pero no líquida. El chef prefiere jugosidad en el centro, «no el huevo todo desparramado» y así aparece esa sensación de aceite de oliva en crudo.

El uso de la mantequilla no es baladí, y no es la única responsable de que quede más cremosa. Esto responde también a la patata caliente sobre el huevo, los minutos de reposo que le da a la receta, el nombrado cuajado suave con la mantequilla, siendo una herramienta para controlar la cocción.

Y en este caso, más allá de abrir el debate, en su receta de tortilla de patata, Dani García no le pone cebolla ofreciendo todo sabor a una receta sencilla que ya podemos hacer en casa.