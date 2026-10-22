Dani García y los chefs expertos coinciden: para que las croquetas queden más cremosas, «mezclo la bechamel con 75 gramos de queso»

Uno de los platos más aclamados de la gastronomía española son las famosas croquetas de jamón. Caracterizadas por su interior relleno de base de croqueta bechamel y un exterior crujiente y dorado, son el mítico plato que cocinan las abuelas españolas. Su cocinado no es simple, pero su receta es muy popular gracias a la variedad de complementos que se pueden añadir: pescado, mariscos, queso, jamón, etc. Una de las grandes figuras culinarias de España, Dani García, reconocido con 3 estrellas Michelin, ha desvelado su secreto para obtener una cremosidad espectacular en la bechamel de las croquetas.

En su canal de YouTube, el chef malagueño ha compartido un video donde enseña cómo prepara las croquetas de jamón a su estilo. El ingrediente secreto que emplea cuando hace masa para croquetas es que emplea 75 gramos de queso crema (Philadelphia) por cada litro de leche utilizado.

Los detalles del chef Dani García

Es importante que el queso crema se incorpore cuando la bechamel ya se ha retirado del fuego y se ha enfriado un poco. Como explica en la publicación, si se añade mientras está hirviendo, perderá parte de sus propiedades y estructura. Dani García es partidario de usar el queso crema por encima de la nata líquida para buscar cremosidad. El queso crema aporta textura sedosa sin licuar la masa, combinando perfectamente con el jamón.

A la hora de rebozar las croquetas, es importante tener en cuenta que la masa es extremadamente cremosa y fluida. El chef marbellí recomienda meterla un tiempo en el congelador para que obtenga forma y después realizar un doble rebozado para evitar que se generen aperturas al freírlas.

Una vez fritas

Una vez se termina el cocinado siguiendo los pasos del video de Dani García, el chef recomienda hacer algo contrario a lo que muchos piensan. El chef español no es partidario de secarlas en papel absorbente de cocina para que suelten el exceso de aceite. El papel absorbe la grasa en un primer momento, pero también provoca que el rebozado se ablande por la grasa y esta se reabsorba. Por este motivo, García utiliza un colador grande o pone las croquetas en una rejilla para que se escurra poco a poco el exceso de aceite.