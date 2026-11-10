Conejo con tomate: receta casera paso a paso

Pocos platos huelen tanto a domingo en casa de la abuela como un buen guiso de carne magra bañado en una salsa de tomate bien sofrita. Para elaborar esta receta tradicional necesitaremos hacernos con un conejo troceado de tamaño mediano, preferiblemente tierno y limpio de grasas excesivas. Respecto al tiempo de preparación, calcula unos diez minutos iniciales de marcado en la sartén y cerca de cincuenta minutos de chup chup a fuego lento. Esta cantidad rinde cuatro raciones generosas, perfectas para una comida familiar reconfortante. A nivel nutricional, cada ración aporta aproximadamente unas 380 calorías totales, un plato de carne blanca magra, rica en proteínas y de clara inspiración mediterránea dentro de la cocina casera tradicional.

Ingredientes del conejo con tomate

1 kilo de tomates maduros triturados o una buena lata de tomate triturado artesano

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento verde italiano

1 buen vaso de vino blanco seco

Aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra y una pizca de pimentón dulce.

La carne de conejo comparte protagonismo con otras formas clásicas de preparación que los amantes de la cuchara disfrutan explorando, desde un tradicional conejo guisado de Arguiñano hasta platos tan contundentes como un clásico conejo a la cazadora o el toque aromático característico de un auténtico conejo al ajillo andaluz.

Cómo hacer conejo con tomate paso a paso

El proceso comienza salpimentando los trozos de carne y dorándolos en una cazuela ancha con un fondo generoso de aceite de oliva caliente. Queremos conseguir una costra tostada por fuera que selle los jugos interiores, sin preocuparnos de que la carne termine de cocinarse por dentro en este primer momento. Retira los trozos de conejo y resérvalos en un plato mientras aprovechas esa misma grasa aromática para pochar la cebolla, el ajo y el pimiento verde picados finamente hasta que queden bien melosos. Cuando las verduras estén tiernas, incorpora el tomate triturado junto con el pimentón dulce y deja que el conjunto reduzca a fuego suave durante unos diez minutos para perder el agua de vegetación. Devuelve la carne a la cazuela, vierte el vaso de vino blanco para desglasar los jugos del fondo y permite que el alcohol se evapore por completo. Añade un chorrito de agua o caldo si ves que la salsa espesa demasiado rápido, tapa el recipiente y deja que todo cocine en silencio a fuego lento durante cuarenta minutos, permitiendo que la carne absorba toda la intensidad del sofrito. Pon el conjunto a punto de sal final.

Trucos para que quede jugoso

La principal dificultad al cocinar conejo radica en su tendencia natural a resecarse si nos pasamos de cocción o si elegimos piezas demasiado magras sin control de temperatura. El secreto para mantener la textura tierna consiste en no descuidar el fuego, manteniéndolo siempre en un hervor suave.

Otro detalle que marca la diferencia en el resultado final es la calidad del tomate y la corrección de la acidez. Si notas que la salsa resulta demasiado ácida, incorpora una cucharadita pequeña de azúcar.

Vigila también los tiempos del vino blanco: asegúrate de que el alcohol se evapore por completo antes de tapar la cazuela para evitar un fondo áspero en el paladar.

Con qué acompañar el conejo con tomate

Una salsa de tomate tan sabrosa y concentrada exige elementos de acompañamiento que actúen como esponjas perfectas para aprovechar cada gota del plato. Unas patatas fritas cortadas en dados rústicos o unas patatas cocidas al vapor con un toque de perejil fresco son opciones infalibles que nunca fallan en la mesa.

El pan de hogaza de pueblo resulta un acompañamiento obligatorio para realizar la tradicional operación de mojar miga.

Cómo conservarlo y recalentarlo

Este tipo de guisos tradicionales mejoran de manera notable con el paso de las horas, ganando profundidad y cuerpo conforme los sabores reposan en el frigorífico. Deja que la cazuela temple por completo a temperatura ambiente antes de guardarla en un recipiente hermético de cristal. En la nevera se mantendrá en perfectas condiciones durante tres o cuatro días sin perder un ápice de sus cualidades organolépticas.

A la hora de recalentarlo, evita el microondas directo a máxima potencia si quieres cuidar la textura de la carne. Lo ideal es volcar el contenido de nuevo en una cazuela pequeña, añadir un par de cucharadas de agua o caldo para aligerar la salsa que habrá espesado en frío, y calentar a fuego muy suave durante diez minutos hasta que vuelva a humear con alegría.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos en total (10 minutos de marcaje y corte, más 50 minutos de cocción a fuego lento).

Porciones: 4 raciones generosas.

Información nutricional: Aproximadamente 380 calorías totales por ración.

Tipo de cocina: Cocina casera tradicional española de interior.

Tipo de comida: Plato principal de mediodía.