Recetas de carne

Conejo guisado de Arguiñano: receta casera con todo el sabor de siempre

Receta de conejo
Conejo guisado de Arguiñano.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Receta de conejo guisado al estilo Arguiñano: un plato tradicional, jugoso y lleno de sabor que combina lo mejor de la cocina casera.

Receta de conejo en adobo

Conejo a la plancha

Conejo guisado

El conejo guisado es uno de esos platos que saben a tradición, en todas las regiones en España. Una receta humilde, llena de sabor y muy presente en la cocina mediterránea. Karlos Arguiñano lo ha preparado en varias ocasiones en televisión, siempre resaltando la sencillez y la importancia de los ingredientes de calidad. Hoy te cuento cómo hacerlo paso a paso para que en tu casa quede igual de sabroso: jugoso, aromático y con ese punto casero que lo convierte en un guiso de toda la vida.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 1 conejo entero troceado (aprox. 1,2 kg)
  • 2 cebollas medianas
  • 3 zanahorias
  • 1 pimiento verde
  • 3 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros
  • 200 ml de vino blanco
  • 500 ml de caldo de pollo o verduras
  • 3 hojas de laurel
  • 1 ramita de romero o tomillo fresco
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gustoRecetas con conejo

    • Preparación paso a paso

    1. Dorar el conejo:
      Sazona los trozos de conejo con sal y pimienta. En una cazuela amplia, calienta el aceite de oliva y dóralos por tandas hasta que queden bien sellados. Resérvalos en un plato.
    2. El sofrito base:
      En la misma cazuela, añade la cebolla, el ajo, el pimiento y las zanahorias, todo picado en trozos pequeños. Sofríe a fuego medio hasta que se ablanden y suelten su aroma.
    3. Añadir el tomate y el vino:
      Incorpora los tomates pelados y rallados. Cocina unos minutos y, cuando reduzca un poco, vierte el vino blanco. Deja que hierva a fuego vivo para que se evapore el alcohol.
    4. Cocción del guiso:
      Devuelve el conejo a la cazuela, añade las hojas de laurel, el romero y el caldo caliente. Tapa parcialmente y deja cocinar a fuego lento unos 45 minutos, removiendo de vez en cuando. La carne debe quedar tierna y el caldo reducido y con cuerpo.
    5. Reposo y servicio:
      Apaga el fuego y deja reposar el guiso 5–10 minutos antes de servir. Acompáñalo con unas patatas al vapor o pan rústico, ideales para mojar en la salsa.

    Consejos de Arguiñano

    • Si prefieres un sabor más intenso a este plato tradicional, puedes añadir unas aceitunas negras o un poco de pimentón al sofrito.
    • Para una versión más ligera, quita la piel y la grasa visible del conejo antes de cocinar.
    • Como siempre recuerda Arguiñano: la comida entra por los ojos. Sirve el guiso en una cazuela de barro, añade un poco de perejil fresco y verás cómo gana presencia en la mesa.

    Cálculo calórico aproximado

    • Conejo (1,2 kg): ~2.160 kcal
    • Aceite de oliva (4 cucharadas): ~360 kcal
    • Verduras (cebolla, zanahoria, pimiento, tomate, ajo): ~280 kcal
    • Vino blanco (200 ml): ~150 kcal
    • Caldo, especias y hierbas: ~30 kcal
    • Total aproximado del guiso: 2.980 kcal
      Por ración (4 personas): unas 745 kcal

    Conclusión

    El conejo guisado de Arguiñano es pura cocina casera: ingredientes sencillos, pasos claros y un resultado que enamora. Es un plato que huele a tradición, perfecto para un almuerzo familiar de domingo o para cualquier día en que quieras darte un capricho saludable y sabroso. Porque si algo nos enseña Arguiñano es que la buena cocina no necesita complicarse: basta con cariño, buenos productos y un guiso hecho con calma.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas