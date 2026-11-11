Precio de la gasolina hoy 11 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Localiza las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas
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Llegando a mediados de semana, el coche sigue siendo protagonista de la rutina en Andalucía, de modo que desde primera hora se darán trayectos al trabajo, recados y desplazamientos entre localidades. Por eso, este miércoles toca fijarse en cuál es el precio de la gasolina hoy 11 de noviembre y dónde es más barato repostar en algunas de las principales ciudades de Andalucía. Como de costumbre, los datos los consultamos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios, así que toma nota: estas son las más baratas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada a primera hora de hoy.
Precio de la gasolina hoy 11 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.419 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.419 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.425 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.425 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.425 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: 1.429 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.429 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Eni. Lebrija. Carretera A-471 Sevilla-Chipiona, km 27,900. Precio: 1.799 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.805 €/l.
- Galp. Los Palacios y Villafranca. Autopista AP-4, km 20,2. Precio: 1.819 €/l.
- BP E.S. Baelo. Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92, km 11,900. Precio: 1.819 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.665 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.665 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.665 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.665 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.669 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.677 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.679 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, las gasolineras más baratas hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.499 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.499 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.499 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1.519 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.519 €/l.
- Galp. Bornos. Carretera Jerez-Cartagena A-384, km 15,100. Precio: 1.529 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- E.S. Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.655 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.769 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.779 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.784 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.784 €/l.
- Repsol. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 16,700. Precio: 1.784 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.688 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.699 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.699 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si te encuentas en Málaga, las gasolineras más baratas hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.479 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.479 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.495 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.499 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.499 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.519 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- S. Coop. Agrícola Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.529 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.779 €/l.
- E.S. Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.799 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.804 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.809 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.814 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.819 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.649 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.669 €/l.
- S. Coop. Agrícola Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.695 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.699 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.723 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.725 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas que ahora ves, son gasolineras más baratas hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.491 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.499 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.529 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.759 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.785 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.794 €/l.
- E.S. Gestinco Cardador. Córdoba. Polígono Industrial de Chinales, parcelas 51-52. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.699 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.715 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.727 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Santo Cristo. Monturque Alhaurín de la Torre. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.729 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último en Granada, las gasolineras más baratas hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.459 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.459 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.459 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.459 €/l.
- Minioil. Cúllar Vega. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.479 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.479 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.669 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.687 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.737 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.739 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.659 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.659 €/l.
- Minioil. Cúllar Vega. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.679 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar hoy miércoles. Pero si quieres consultar en otro momento o buscar otra ciudad, puedes hacerlo entrando tú mismo en el Geoportal, con resultados en lista o en forma de mapa, como este de Cádiz que te mostramos a modo de ejemplo: