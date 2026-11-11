Hoy es miércoles, el ecuador de la semana, de modo que puede que sea un buen día para quitarse de encima la tarea de llenar el depósito sin las prisas que en nada tendrá el fin de semana o tal vez, debido a la huelga general has querido coger el coche. Y es que entre los desplazamientos diarios, las entradas y salidas de la capital y los recados, es posible que en días como hoy el coche no descanse, así que conviene saber cuál es el precio de la gasolina hoy 11 de noviembre en Madrid y dónde se encuentran las gasolineras más baratas.

Los datos, como siempre, los podemos encontrar actualizados en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que son los que comunican las propias estaciones de servicio y en los que ya aparecen, como sabemos, ese descuento de 20 céntimos por litro. A pesar de esto sin embargo, los precios siguen por encima de lo que estaban hace unos meses, de modo que si deseas ahorrar cuando repostes, estas son las gsaolineras más económicas a primera hora de hoy miércoles.

Precio de la gasolina hoy 11 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son las ubicaciones más económicas de la Comunidad de Madrid a primera hora de este miércoles según lo que marca el Geoportal:

Gasolina 95

Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.459 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.459 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.459 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.459 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.459 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.459 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.478 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.479 €/l .

. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.479 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.489 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.489 €/l .

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.489 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.499 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.499 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1.499 €/l .

. Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: . Petroprix . Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1.499 €/l .

. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.499 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1.499 €/l .

. Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Plenergy . Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1.499 €/l .

. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: . Petroprix. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1.499 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, s/n, Carrefour Los Valles. Precio: 1.669 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, s/n, Carrefour Los Valles. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.689 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.699 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.699 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Moeve . Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.711 €/l .

. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Repsol Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . BP Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, s/n, Polígono Industrial El Carralero. Precio: 1.749 €/l .

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, s/n, Polígono Industrial El Carralero. Precio: . Repsol . Madrid. Avenida de los Rosales, 147. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Avenida de los Rosales, 147. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.757 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Shell . Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.769 €/l.

Diésel

Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.679 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.688 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle del Trigo, 5. Precio: 1.699 €/l .

. Leganés. Calle del Trigo, 5. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Aluminio, 8. Precio: 1.699 €/l .

. Leganés. Calle Aluminio, 8. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.715 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Lavaplus . Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1.715 €/l .

. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l.

Recuerda que los precios cambian a lo largo del día, así que si quieres hacer una nueva consulta, puedes entrar en el Geoportal y filtrar por zona y tipo de combustible, viendo además los resultados en forma de lista o de mapa, como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: