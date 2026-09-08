Crema de calabaza light: receta saludable, ligera y muy cremosa

Llega el otoño y la calabaza se convierte en la reina indiscutible de la cocina de aprovechamiento. Abunda en los mercados, pesa lo suyo en la mano y esconde una pulpa naranja capaz de calentar cualquier noche desapacible. Mucha gente recurre por costumbre a la clásica Crema de calabaza con nata, buscando esa textura de terciopelo que llena la boca a la primera cucharada. Sin embargo, cuando uno busca cuidar la línea sin renunciar al placer de un buen plato de cuchara, la versión ligera se alza como la mejor opción de la temporada.

El secreto no reside en añadir grasa, sino en tratar las verduras con mimo desde el primer corte en la tabla.

Ingredientes

1 kilo de calabaza moscada limpia y sin pepitas

1 cebolla mediana

2 zanahorias prietas y frescas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 pizca de sal marina y pimienta negra recién molida

700 mililitros de agua o caldo vegetal suave

Cómo hacer crema de calabaza light paso a paso

Pela la calabaza y corta dados que sean iguales, igual con zanahorias y también con la cebolla. Calentar el aceite en sartén grande y añadir las verduras. Cocinar a fuego bajo. Rehoga el conjunto durante unos diez minutos, removiendo de vez en cuando hasta que veas que la cebolla se vuelve transparente y los bordes de la calabaza empiezan a dorarse sutilmente, concentrando sus azúcares naturales. Vierte el caldo vegetal o el agua caliente justa hasta cubrir los ingredientes, añadiendo la sal y la pimienta al gusto. Tapa la olla y deja que todo cocine a chup chup durante veinte minutos justos hasta que la zanahoria esté totalmente tierna al pincharlas con un tenedor. Pasa el contenido a una batidora de vaso y tritura a máxima potencia durante dos minutos largos para incorporar aire y lograr esa finura de terciopelo tan característica.

Trucos para que salga perfecto

Olvídate de hervir las hortalizas directamente en agua fría porque perderán todo el carácter. Rehogarlas previamente en el aceite despierta los matices tostados de la calabaza y aporta una profundidad de sabor brutal sin sumar ni una sola caloría extra. Si buscas un giro aromático completamente diferente que rompa la monotonía otoñal, puedes echar un vistazo a esta deliciosa y sorprendente Crema de calabaza con naranja, ideal para cuando te apetezca experimentar con notas cítricas muy sutiles.

Variantes de la receta

Las opciones para tunear esta base son infinitas según lo que tengas en la nevera. Un trocito de jengibre fresco rallado durante el rehogado le inyecta un punto picante muy estimulante que despeja la garganta. Y si el termómetro sube de golpe fuera de temporada, transformar la receta en una refrescante Crema fría de calabaza demuestra la versatilidad descomunal de este tubérculo a lo largo de todo el año.

Con qué acompañar crema de calabaza light

Un plato tan limpio agradece contrastes de textura que despierten el paladar. Coronar el cuenco con un puñado de pipas de calabaza tostadas, unos picatostes de pan integral crujiente o un hilo fino de aceite de oliva virgen crudo justo antes de servir marca la diferencia absoluta entre un puré aburrido y una cena de restaurante.

Cómo conservar crema de calabaza light

Guarda el sobrante en un recipiente de cristal hermético una vez que se haya enfriado por completo. Se conserva perfectamente en la parte más fría de la nevera durante cuatro días seguidos, manteniendo intactas sus propiedades y ganando incluso un punto más de sabor al asentarse las verduras.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Casera saludable / Mediterránea

Tipo de comida: Primer plato / Cena ligera

Calorías totales aproximadas: 420 kcal (unas 105 kcal por ración)