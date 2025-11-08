Caldillo de congrio con aceite de cilantro

El caldillo de congrio es uno de los platos más entrañables y sabrosos de la cocina chilena. Su aroma evoca el mar y las cocinas caseras donde el fuego lento transforma los ingredientes en un caldo perfumado y reconfortante. Este guiso, célebre por su equilibrio entre lo simple y lo exquisito, combina el sabor firme y delicado del congrio con las verduras tradicionales del litoral. En esta versión se añade un detalle moderno: un aceite de cilantro que aporta frescura y un toque herbal que realza la profundidad del caldo sin alterar su esencia. Prepararlo es rendir homenaje a una receta que ha pasado de generación en generación y que sigue siendo símbolo de identidad y buen gusto.

Ingredientes

Para el caldillo:

1 kilo de congrio (idealmente colorado), cortado en trozos medianos

1 cebolla grande, picada en pluma

2 dientes de ajo finamente picados

1 zanahoria en rodajas delgadas

1 pimiento rojo en tiras

2 tomates pelados y picados

2 patatas grandes, peladas y cortadas en cubos medianos

1 hoja de laurel

Media taza de vino blanco seco

1 litro y medio de caldo de pescado o agua caliente con un concentrado de pescado

1 cucharadita de pimentón dulce

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco para decorar

Para el aceite de cilantro:

Media taza de hojas de cilantro fresco

Media taza de aceite de oliva extra virgen

Jugo de medio limón

Sal fina a gusto

Modo de preparación

Preparar el sofrito base.

En una olla grande calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade la cebolla y sofríe hasta que se vuelva transparente. Incorpora el ajo, la zanahoria y el pimiento rojo. Cocina removiendo de vez en cuando durante unos cinco minutos, cuidando que las verduras no se doren demasiado. Incorporar el tomate y las especias.

Agrega los tomates, el pimentón dulce y la hoja de laurel. Cocina a fuego medio hasta que los tomates se deshagan y se forme una salsa espesa, unos diez minutos aproximadamente. Vierte el vino blanco y deja que hierva un par de minutos para que se evapore el alcohol. Añadir el caldo y las patatas.

Vierte el caldo de pescado caliente y agrega las patatas. Sazona con sal y pimienta. Cocina durante quince o veinte minutos, hasta que las papas estén casi tiernas. En este punto el caldo comienza a tomar cuerpo y aroma. Cocinar el congrio.

Incorpora con cuidado los trozos de congrio para que no se desarmen. Baja el fuego y cocina entre ocho y diez minutos. El pescado debe quedar firme pero jugoso. No lo cocines de más, ya que perdería su textura suave y característica. Preparar el aceite de cilantro.

Mientras el caldillo se termina de cocinar, tritura y bate el cilantro con el aceite de oliva y el jugo de limón. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea y brillante. Añade una pizca de sal y reserva. Este aceite aportará un contraste verde y aromático que refresca el conjunto. Servir.

Retira la hoja de laurel y prueba la sazón. Sirve el caldillo bien caliente en platos hondos, procurando que cada porción tenga caldo, papas y pescado. Añade un hilo de aceite de cilantro por encima y decora con perejil fresco.

Cada cucharada refleja el sabor del mar y el cuidado de una cocina hecha sin prisas. Prepararlo es revivir una parte del patrimonio culinario chileno y celebrar la sencillez de los ingredientes bien tratados.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 320 kcal por porción (alto contenido proteico y rico en ácidos grasos saludables)

Tipo de cocina: Chilena

Tipo de comida: Plato principal