Tarta de tres chocolates con cuajada: receta fácil y sin horno

Pocas tartas despiertan tanto entusiasmo en los cumpleaños infantiles y en las reuniones familiares como la mítica tarta de tres chocolates. Su aspecto vistoso, con tres capas perfectamente definidas que van desde el negro más intenso hasta la suavidad del chocolate blanco, engaña a cualquiera haciéndole creer que estamos ante una obra de ingeniería pastelera. La realidad es mucho más amable. Gracias al uso de sobres de cuajada en polvo como agente espesante, nos ahorramos el horno y cualquier complicación técnica con gelatinas delicadas, logrando un cuajado firme y sedoso que se corta con una limpieza impecable.

Aunque esta versión con sobres de cuajada resulta infalible por su comodidad, en ocasiones los reposteros prefieren explorar alternativas de textura o textura más elástica, similar a la que se consigue al preparar una tradicional tarta tres chocolates con gelatina en láminas. El secreto reside en respetar los tiempos de templado entre capa y capa para que los chocolates no se mezclen de forma indeseada.

Ingredientes

150 gramos de galletas tipo María o digestive

80 gramos de mantequilla sin sal derretida

150 gramos de chocolate negro para fundir (mínimo 50% de cacao)

150 gramos de chocolate con leche

150 gramos de chocolate blanco

750 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

750 mililitros de leche entera

3 sobres de cuajada en polvo (un sobre de 12 gramos por cada capa de chocolate)

9 cucharadas soperas de azúcar (tres cucharadas por cada capa, ajustando según el dulzor del chocolate blanco)

Cómo hacer tarta tres chocolates con cuajada paso a paso

Machaca las galletas a mano o a máquina y mezcla con la mantequilla fundida. Con esta pasta forma una capa bien apretada en el fondo de un molde desmontable para tartas. En un cazo pon el chocolate negro, 250 mililitros de nata, 250 mililitros de leche, tres cucharadas de azúcar y el contenido de un sobre de cuajada disuelto en un chorrito de leche fría. Ve calentando y disolviendo todo con una cuchara, espátula o mejor unas varillas. Vierte la primera capa de chocolate negro sobre la base de galleta con la ayuda de un cucharón volcado para amortiguar el impacto y evitar agujeros; devuelve el molde al frío mientras preparas la siguiente capa. Repite exactamente el mismo proceso de cocinado con el chocolate con leche: trocear, mezclar lácteos, azúcar, el segundo sobre de cuajada y calentar hasta que espese. Raya ligeramente la superficie de la capa de chocolate negro con un tenedor para favorecer la adherencia, y vierte encima el chocolate con leche templado con mucho cuidado; vuelve a refrigerar unos quince minutos. Finaliza el ciclo preparando la tercera capa con el chocolate blanco, los lácteos restantes, un tercer sobre de cuajada y azúcar moderado, ya que el chocolate blanco aporta más dulzor de serie. Vierte el chocolate blanco templado sobre la capa anterior y lleva la tarta completa a la nevera un mínimo de cuatro horas, aunque el resultado óptimo se alcanza dejándola reposar toda la noche. Desmolda con paciencia pasando un cuchillo fino por el perímetro interior antes de abrir la anilla, y sirve bien fría.

Trucos para que salga perfecto

El fallo más habitual en esta receta ocurre al superponer las capas. Si viertes el chocolate caliente directamente sobre la capa anterior recién cuajada, la fundirás y obtendrás un desastre marmolado en lugar de tres franjas limpias. Asegúrate de que la capa previa haya perdido temperatura y esté ligeramente firme al tacto.

Variantes de la receta

Este tipo de tartas frías admiten adaptaciones si buscamos alternativas para comensales con necesidades dietéticas específicas o restricciones de azúcar. Aunque los ingredientes tradicionales priorizan el disfrute sin complejos, cuando adaptamos nuestros menús a requerimientos especiales nos fijamos en soluciones creativas, de forma similar a cuando seleccionamos recetas para diabéticos utilizando edulcorantes aptos, o cuando investigamos opciones de postres light donde aligeramos las grasas lácteas empleando leches desnatadas y cacao puro sin azúcares añadidos.

Con qué acompañar tarta tres chocolates con cuajada

Al tratarse de una tarta contundente y con notas intensas de cacao, agradece contrapuntos limpios que limpien el paladar entre bocado y bocado. Un café espresso corto sin azúcar o una infusión de menta poleo funcionan a la perfección. Si quieres una presentación más festiva en la mesa, puedes decorarla con unos barquillos crujientes o un puñado de virutas de chocolate amargo justo en el momento de cortar las porciones.

Cómo conservar tarta tres chocolates con cuajada

Guarda la tarta siempre en el interior del frigorífico, bien protegida con una campana repostera o introducida en un recipiente hermético para que la humedad de la nevera no estropee la textura de la capa superficial. Se conserva estupendamente durante cuatro o cinco días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos de elaboración más las horas de frío

Porciones: 12 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería casera / Española moderna

Tipo de comida: Postre de celebración / Merienda

Información nutricional (por porción aproximada): 420 kcal, 26 g de grasas (de las cuales 16 g son saturadas), 42 g de hidratos de carbono (35 g de azúcares libres), 6 g de proteínas y 2 g de fibra alimentaria.