Tarta de manzana con yogur griego y maicena: receta cremosa y sin complicaciones
Prepara una tarta de manzana con yogur griego y maicena cremosa y ligera. Una receta sencilla ideal para cualquier ocasión.
Tarta de yogur
Tiramisu con yogur griego
Tarta muy fina de manzanas
Conseguir una textura de auténtica tentación en repostería casera no exige necesariamente horas de fogones ni técnicas de alta cocina. La combinación del yogur griego con la fruta fresca aporta una densidad sumamente sedosa, transformando un bizcocho común en una crema fundente que se deshace en el paladar. Al integrar la maicena como agente espesante natural, logramos estructurar el cuerpo del pastel sin apelmazarlo, permitiendo que la manzana conserve todo su jugo natural durante el horneado.
Si te entusiasma aprovechar las virtudes de este lácteo en la cocina dulce, también puedes descubrir ideas sorprendentes y rápidas explorando postres con yogur griego sin horno cuando busques alternativas refrescantes para las jornadas más cálidas.
Ingredientes
Cómo hacer tarta de manzana con yogur griego y maicena paso a paso
- Precalienta el horno a 180 grados con calor superior e inferior, engrasando un molde desmontable redondo con un poco de mantequilla y una fina capa de maicena.
- Pela dos de las manzanas, trocéalas en dados pequeños y reserva la tercera cortada en finas láminas decorativas para la superficie final de la tarta.
- Bate en un cuenco amplio los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla blanquee ligeramente y adquiera una textura espumosa y ligera.
- Incorpora los yogures griegos y la esencia de vainilla, batiendo a velocidad baja hasta que todos los líquidos se integren por completo sin grumos.
- Tamiza la maicena directamente sobre la mezcla anterior junto con la pizca de sal, removiendo con movimientos envolventes suaves para conservar el aire aportado al principio.
- Agrega los dados de manzana troceados a la masa cremosa y vierte el contenido dentro del molde preparado con anterioridad.
- Coloca las láminas de manzana reservadas en forma de círculo concéntrico sobre la superficie y espolvorea un poco de canela molida por encima.
- Hornea durante c40 – 45 minutos hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo en el centro salga limpio.
Trucos para que salga perfecto
El gran secreto de esta tarta radica en no batir en exceso la maicena una vez integrada, evitando así que la masa pierda su ligereza característica al hornearse. Si prefieres simplificar aún más el proceso cuando la despensa anda justa de ingredientes, puedes decidirte por una tarta de yogur griego 3 ingredientes que resuelve cualquier merienda improvisada con solvencia.
Variantes de la receta
Puedes perfumar la masa rallando la piel de un limón ecológico o sustituyendo la vainilla por un chorrito de ron añejo si buscas un perfil aromático más adulto. Otra opción excelente consiste en triturar la mitad de los dados de manzana junto con el yogur para lograr una textura completamente homogénea.
No te pierdas esta receta de tarta de yogur griego tradicional, sencilla pero llena de matices.
Con qué acompañar tarta de manzana con yogur griego y maicena
Una porción templada de este pastel gana muchísimo si se sirve acompañada de un hilo de miel pura por encima o de unas almendras tostadas picadas que aporten contraste crujiente. Un café espresso intenso equilibra perfectamente la cremosidad láctea del postre.
Cómo conservar tarta de manzana con yogur griego y maicena
Guarda la tarta dentro de un recipiente hermético en el frigorífico una vez que se haya enfriado por completo a temperatura ambiente. Se mantiene perfecta hasta cuatro días, mejorando incluso su textura untuosa con el reposo en frío.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 15 minutos (más 45 minutos de horneado).
Porciones: 8 raciones generosas.
Información nutricional: Aproximadamente 210 kilocalorías por porción individual.
Tipo de cocina: Repostería casera saludable.
Tipo de comida: Postre o merienda.