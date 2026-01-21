Tarta de fresas de Samantha Vallejo-Nágera: receta fácil y elegante
Tarta de fresas de Samantha Vallejo-Nágera, un postre fresco y delicioso para cualquier ocasión especial.
Si hay un postre que queda bien siempre, ese es la tarta de fresas. Es fresca, ligera, entra sola y encima luce muchísimo en la mesa. Esta versión inspirada en Samantha Vallejo-Nágera va justo a eso: cero complicaciones, ingredientes normales y un resultado que parece de pastelería fina, pero hecho tranquilamente en casa.
Es perfecta para celebraciones, comidas con amigos o cuando te apetece hacer algo bonito sin pasarte horas en la cocina. Y lo mejor: no necesitas ser un crack de la repostería para que salga bien.
Ingredientes (molde de 20–22 cm)
Cómo hacerla sin estrés
- Base rápida de galleta
Tritura las galletas hasta que queden como arena fina. Mézclalas con la mantequilla derretida y reparte la mezcla en la base del molde, presionando bien. Directa a la nevera mientras sigues.
- Gelatina en marcha
Pon las hojas de gelatina en agua fría durante unos 10 minutos para que se hidraten.
- Crema suave
Monta la nata bien fría. En otro bol, mezcla el queso crema con el azúcar hasta que quede cremoso. Luego añade la nata montada poco a poco, con movimientos envolventes (sin prisas).
- Añade la gelatina
Calienta un poco de agua, disuelve la gelatina escurrida y añádela a la mezcla, removiendo bien para que se reparta.
- Montaje final
Vierte la crema sobre la base de galleta y deja reposar en la nevera al menos 4 horas (mejor de un día para otro).
- Decoración top
Lava y corta las fresas. Tritura una parte con el zumo de limón (y un poco de azúcar si hace falta). Coloca las fresas encima y añade el puré para dar brillo y un acabado espectacular.
El resultado es una tarta fresca, cremosa y nada pesada, perfecta para cerrar cualquier comida.
Consejillos finales
- Usa fresas maduras pero firmes para que no suelten demasiada agua.
- Respeta el tiempo de reposo (aquí está el truco del éxito).
- Unas hojas de menta por encima le dan un toque muy pro sin esfuerzo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos + reposo
Porciones: 8 raciones
Información nutricional (aprox. total):
Calorías totales: 2.300–2.500 kcal (tarta completa)
Tipo de cocina: Repostería casera / moderna
Tipo de comida: Postre
En resumen: esta tarta de fresas al estilo Samantha Vallejo-Nágera es de esas recetas que quedan bien siempre.