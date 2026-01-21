Tarta de fresas de Samantha Vallejo-Nágera: receta fácil y elegante

Si hay un postre que queda bien siempre, ese es la tarta de fresas. Es fresca, ligera, entra sola y encima luce muchísimo en la mesa. Esta versión inspirada en Samantha Vallejo-Nágera va justo a eso: cero complicaciones, ingredientes normales y un resultado que parece de pastelería fina, pero hecho tranquilamente en casa.

Es perfecta para celebraciones, comidas con amigos o cuando te apetece hacer algo bonito sin pasarte horas en la cocina. Y lo mejor: no necesitas ser un crack de la repostería para que salga bien.

Ingredientes (molde de 20–22 cm)

200 g de galletas tipo María

90 g de mantequilla derretida

400 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)

250 g de queso crema

120 g de azúcar

6 hojas de gelatina neutra

400–500 g de fresas frescas

Zumo de medio limón

Un poco de agua

Cómo hacerla sin estrés

Base rápida de galleta

Tritura las galletas hasta que queden como arena fina. Mézclalas con la mantequilla derretida y reparte la mezcla en la base del molde, presionando bien. Directa a la nevera mientras sigues. Gelatina en marcha

Pon las hojas de gelatina en agua fría durante unos 10 minutos para que se hidraten. Crema suave

Monta la nata bien fría. En otro bol, mezcla el queso crema con el azúcar hasta que quede cremoso. Luego añade la nata montada poco a poco, con movimientos envolventes (sin prisas). Añade la gelatina

Calienta un poco de agua, disuelve la gelatina escurrida y añádela a la mezcla, removiendo bien para que se reparta. Montaje final

Vierte la crema sobre la base de galleta y deja reposar en la nevera al menos 4 horas (mejor de un día para otro). Decoración top

Lava y corta las fresas. Tritura una parte con el zumo de limón (y un poco de azúcar si hace falta). Coloca las fresas encima y añade el puré para dar brillo y un acabado espectacular.

El resultado es una tarta fresca, cremosa y nada pesada, perfecta para cerrar cualquier comida.

Consejillos finales

Usa fresas maduras pero firmes para que no suelten demasiada agua.

Unas hojas de menta por encima le dan un toque muy pro sin esfuerzo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos + reposo

Porciones: 8 raciones

Información nutricional (aprox. total):

Calorías totales: 2.300–2.500 kcal (tarta completa)

Tipo de cocina: Repostería casera / moderna

Tipo de comida: Postre

En resumen: esta tarta de fresas al estilo Samantha Vallejo-Nágera es de esas recetas que quedan bien siempre.